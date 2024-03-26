Бал Роз: Княгиня Шарлен впервые за 10 лет приняла участие в мероприятии

Великолепный Спортинг Монте-Карло оживил эпоху диско, приняв в своих стенах 68-е благотворительное мероприятие в поддержку Фонда Принцессы Грейс 23 марта. Это событие вновь собрало вместе Княжескую семью и множество почетных гостей на незабываемом празднике.

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В этот вечер Княгиня Шарлен блистала, одетая в серебристый комбинезон, изысканно украшенный блестками. Она появилась на сцене в компании Князя Альбера II, Принцессы Каролины, которая являлась председателем мероприятия, а также знаменитого французского дизайнера Кристиана Лубутена, исполняющего обязанности художественного директора Бала последние несколько лет. Это выход Княгини Шарлен стал символичным возвращением, поскольку она впервые за десять лет приняла участие в Бале Роз. В знак этого торжественного момента, она обновила свой образ, выбрав стильную прическу моб с чёлкой, вдохновленную модой 70-х и 80-х годов.

Слева направо: Беатрис Борромео, Пьер Казираги, Глория Гейнор, Кристиан Лубутен, Княгиня Шарлен, Князь Альбер II, Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская и Бен-Сильвестр по прибытии на Бал Роз. © Эрик Матон / Княжеский дворец

©Monte-Carlo SBM / Княжеский дворец Монако

В этом году 68-е благотворительное мероприятие погрузило гостей в атмосферу диско, продолжая традицию, зародившуюся в 1957 году, которая диктует тематическое оформление и программу каждого вечера. «Звёздный зал» Спортинга Монте-Карло под ослепительным блеском 59 диско-шаров и в вихре пайеток дал возможность почувствовать себя в центре диско-вечеринки 80-х. Кулинарный коллектив из 40 человек предложил 800 приглашенным эксклюзивные блюда, среди которых были икра, морской язык, цыплёнок, фаршированный трюфелями и изысканные шоколадные десерты. Живость вечеру придал известный журналист и телеведущий Стефан Берн, организовав лотерею для сбора средств в пользу Фонда Княгини Грейс, ставшую неотъемлемой частью каждого мероприятия.

Ретроспектива архивных снимков Бала Роз

За художественное оформление мероприятия отвечал знаменитый французский дизайнер Кристиан Лубутен. ©Monte-Carlo SBM

На сцене великолепие диско-эры ожило в исполнении хореографа Садека Беррабаха и его команды из 48 танцоров под самые знаковые хиты тех лет. Помимо них выступили Шангела и Чад Майклс: две драг-квин, которые словно прямиком вышли из 80-х, чтобы исполнить хиты икон диско Донны Саммер и Шер. После этого на сцену вышла Глория Гейнор, американская певица, символ диско-эры, чтобы исполнить свои знаменитые хиты, знакомые слушателям по всему миру. По традиции, вечер достиг своего апогея на танцполе, где за афтепати отвечал DJ Kiddy Smile, завершив мероприятие в вихре танцев и музыки.

Глория Гейнор, хореограф Садек Беррабах и Чед Майклс стали яркими участниками Бала Роз 2024. В течение вечера Стефан Берн провёл традиционный розыгрыш ценных призов. ©Monte-Carlo SBM

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