Ретроспектива архивных снимков Бала Роз

С момента своего создания в 1954 году Бал Роз (Bal de la Rose) каждый год продолжает радовать своим великолепием. Этот год не стал исключением, ведь 68-й по счёту бал прошёл в минувшую субботу, 23 марта. Ретроспектива архивных кадров приглашает вас в путешествие во времени по этому знаковому событию Княжества.

Жители Монако и зарубежные гости ежегодно собираются вместе, чтобы отметить этот важный праздник. С 1964 года, когда Бал Роз впервые прошёл в легендарном «Звёздном зале» Спортинга Монте-Карло, он приобрел статус благотворительного мероприятия благодаря созданию Фонда имени Княгини Грейс. Все собранные средства от продажи билетов и проведения лотерей направляются на благие дела.

Украшение зала самого первого Бала Роз. © Архивы Monte-Carlo SBM

Среди гостей первого бала были замечены такие знаменитости, как французский писатель Марсель Паньоль. © Архивы Monte-Carlo SBM

В 1955 году актер и режиссер Саша Гитри принял участие во втором Бале де ла Роз, за два года до своей смерти. © Архивы Monte-Carlo SBM

В 1956 году на церемонии присутствовал последний король Югославии Петр II. ©Архивы Монте-Карло SBM

С самого начала светское мероприятие стало местом притяжения знаменитостей из разных слоев общества. Они собирались, чтобы насладиться гламуром и элегантностью Княжества в компании правящей семьи Монако. Традиция создавать тематические балы каждый год появится несколько позже: в 1957 года пройдёт первый подобный бал под названием Mimi la rose.

Первый тематический Bal de la Rose состоялся в 1957 году и был посвящен французской танцовщице и актрисе Колетт Маршан, которая в 1953 году была награждена «Золотым глобусом» за лучшую женскую роль в фильме «Мулен Руж». ©Архивы SBM Монте-Карло

В 1957 году на Балу присутствовали Пьер Рей (Pierre Rey) и Маргарет Кэтрин Келли (Margaret Katherine Kelly), мать Княгини Грейс. © Архивы Monte-Carlo SBM

7 февраля 1958 года по случаю четвертого Бала Роз. Князь Ренье III и Княгиня Грейс сидят лицом друг к другу. Слева от принцессы находится принц Пьер. © Архивы Монте-Карло SBM

Бал Роз — 1960. © Архивы Monte-Carlo SBM

Бал Роз — 1965. © Архивы Monte-Carlo SBM

Бал Роз — 1967. © Архивы Monte-Carlo SBM

Бал Роз 1976 года был посвящен теме «Ночь в садах Исфахана», где блистала французская сопрано Мади Меспле. На фотографии — британский актер Дэвид Нивен и его супруга встречаются с принцем Луи де Полиньяком. © Архивы Monte-Carlo SBM

Прибытие Княжеской четы на Бал Роз в 1976 году. © Архивы Monte-Carlo SBM

Зал был оформлен в белых и золотых тонах с использованием более 10 000 роз. Декорации разработал Андре Левассёр, а ведущим был маэстро Луи Фрозио со своим оркестром из 100 скрипачей (см. фото ниже), бывший дирижер SBM, который скончался в 2013 году.

На мероприятии 1976 года вместе с Князем Ренье III были Принцесса Антуанетта и 6-я «Мисс Франция» Иветт Лабрусс, супруга Ага Хана III. ©Архивы Монте-Карло SBM

Луи Фрозио и его оркестр 100 скрипачей. ©Архивы Монте-Карло SBM

Бал Роз 1977 года был посвящен теме «Вальс». Жак Шазо, балет Марики Безобразовой и Даниэль Фуге были ответственны за художественную программу мероприятия. Декоратор Андре Левассёр создал тринадцать люстр в стиле ампир с белыми шарами, украшенными серебряными узорами, откуда свисали 7 000 красных, желтых и розовых роз. © Архивы Monte-Carlo SBM

В 2010 году Принцесса Каролина, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили Бал Роз, который прошёл на тему «Марокко». Зал был преобразован в волшебное пространство, вдохновленное восточной архитектурой и зеллигами, напоминая великолепный марокканский отель 1930-х годов. ©Филипп Фитте / Realis

На Балу Роз в кубинском стиле в 2016 году присутствовали Князь Альбер II, Принцесса Каролина и Карл Лагерфельд. ©Пьер Виллар

В последние несколько лет дизайнер Кристиан Лубутен брал на себя роль оформителя мероприятия, каждый раз выбирая новую тему, например, «Ревущие двадцатые» в 2022 году или вечер в стиле 100% Болливуда в 2023 году. На этот раз 68-й по счёту Бал Роз был посвящён теме диско. На сцене выступили Шангела и Чад Майклс: две драг-квин, которые словно прямиком вышли из 80-х, чтобы исполнить хиты икон диско Донны Саммер и Шер. Хореограф Садек Беррабах вместе со своими 48 танцорами представили зрителям лучшие хиты 80-х, а затем уступили сцену Глории Гейнор. Американская певица, известная такими хитами, как I Will Survive и Never Can Say Goodbye, в этот вечер стала вневременным воплощением диско-эры.

