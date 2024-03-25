Ретроспектива архивных снимков Бала Роз

С момента своего создания в 1954 году Бал Роз (Bal de la Rose) каждый год продолжает радовать своим великолепием. Этот год не стал исключением, ведь 68-й по счёту бал прошёл в минувшую субботу, 23 марта. Ретроспектива архивных кадров приглашает вас в путешествие во времени по этому знаковому событию Княжества.
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Жители Монако и зарубежные гости ежегодно собираются вместе, чтобы отметить этот важный праздник. С 1964 года, когда Бал Роз впервые прошёл в легендарном «Звёздном зале» Спортинга Монте-Карло, он приобрел статус благотворительного мероприятия благодаря созданию Фонда имени Княгини Грейс. Все собранные средства от продажи билетов и проведения лотерей направляются на благие дела.
С самого начала светское мероприятие стало местом притяжения знаменитостей из разных слоев общества. Они собирались, чтобы насладиться гламуром и элегантностью Княжества в компании правящей семьи Монако. Традиция создавать тематические балы каждый год появится несколько позже: в 1957 года пройдёт первый подобный бал под названием Mimi la rose.
Зал был оформлен в белых и золотых тонах с использованием более 10 000 роз. Декорации разработал Андре Левассёр, а ведущим был маэстро Луи Фрозио со своим оркестром из 100 скрипачей (см. фото ниже), бывший дирижер SBM, который скончался в 2013 году.
В последние несколько лет дизайнер Кристиан Лубутен брал на себя роль оформителя мероприятия, каждый раз выбирая новую тему, например, «Ревущие двадцатые» в 2022 году или вечер в стиле 100% Болливуда в 2023 году. На этот раз 68-й по счёту Бал Роз был посвящён теме диско. На сцене выступили Шангела и Чад Майклс: две драг-квин, которые словно прямиком вышли из 80-х, чтобы исполнить хиты икон диско Донны Саммер и Шер. Хореограф Садек Беррабах вместе со своими 48 танцорами представили зрителям лучшие хиты 80-х, а затем уступили сцену Глории Гейнор. Американская певица, известная такими хитами, как I Will Survive и Never Can Say Goodbye, в этот вечер стала вневременным воплощением диско-эры.