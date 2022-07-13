Воскресите в памяти картины этого волшебного вечера!

В княжестве с нетерпением ждали этого события. После двухлетнего перерыва из-за пандемии Covid-19 Бал роз, возглавляемый принцессой Каролиной, ворвался в Монако с еще большим блеском и гламуром. Темой бала были «безумные годы». Княжеская семья, Кристиан Лубутен и все гости могли с восхищением состязаться в несравнимой элегантности нарядов.

Во время эксклюзивного ужина гостям было предложено завораживающее зрелище, участники которого показали все свои таланты. В частности, Дита фон Тиз отметила шоу своим танцем в гигантском бокале шампанского.

© Monte-Carlo SBM

Важный момент вечера – лотерея, которую вел Стефан Берн. На кону были престижные выигрыши, например, туфли-лодочки от Лубутена и полет в частном самолете.

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© Monte-Carlo SBM

Вечер закончился традиционным балом, где пары внесли последний штрих магии в это благотворительное событие в пользу Фонда княгини Грейс, которое ежегодно собирает средства для госпитализированных детей и их семей.