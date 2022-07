Le immagini più belle per rivivere questa serata magica.

Era l’evento più atteso del Principato. Dopo due anni di stop a causa del Covid-19 il Ballo della Rosa, presieduto dalla Principessa Carolina, è tornato a Monaco ancora più glamour e scintillante. Durante la serata a tema “Gli anni folli” la famiglia principesca, Christian Louboutin e tutti gli invitati hanno sfoggiato look uno più elegante dell’altro.

Mentre gustavano una cena deliziosa, gli invitati hanno assistito a uno spettacolo a dir poco incantevole, durante il quale gli artisti hanno dato prova del loro talento. Tra i performer si è distinta Dita Von Teese che ha danzato immersa in un’enorme coppa di champagne.

© Monte-Carlo SBM

Un altro momento clou della serata è stata la tombola presentata da Stéphane Bern. Erano in palio premi prestigiosi tra cui un paio di décolleté Louboutin e un volo in jet privato.

© Monte-Carlo SBM

La serata si è poi conclusa con il tradizionale ballo di coppia che ha dato un pizzico di magia in più a questo evento di beneficenza volto a sostenere la Fondazione Principessa Grace. Grazie al Ballo della Rosa ogni anno vengono raccolti fondi per aiutare i bambini in ospedale e le loro famiglie.