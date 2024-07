I migliori locali di Monaco dove cenare e ballare quest’estate

Ecco i nostri migliori consigli su dove cenare e ballare quest’estate a Monaco.

L’estate è arrivata e con lei anche i ristoranti con serate danzanti! Con un mix perfetto di musica e piatti deliziosi, questi locali dall’atmosfera unica sono una tappa obbligata nel Principato. Ecco alcuni degli indirizzi da non perdere per una notte di festa.

Serate a ritmo di musica: tutti i locali imperdibili di Monaco

1. Moana, lo spettacolo dell’estate

Il Maona apre alle 18:00 © Monte-Carlo SBM

Da Jerry Lewis e Joséphine Baker, a Liza Minelli e Yves Montant, tutte le icone degli anni ’60 sono passate dalla mecca delle feste a Monaco: il Maona. Fino al 29 settembre 2024, anche voi potrete scatenarvi al ritmo di musica, vecchia e nuova, gustando una deliziosa cucina mediterranea.

Dalle 19:00 alle 20:00, un sottofondo retrò del collettivo electro francese Bon Entendeur dà il via alla serata, seguito da una performance live di una Diva, che quest’estate sarà Niki Black, che si esibirà dalle 20:00 alle 2:00, per poi lasciare spazio a un DJ set electro-disco.

Indirizzo: 699 Avenue Princesse Grace 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Orari: aperto tutte le sere dal lunedì al sabato a partire dalle 18:30

Esperienze: bar, ristorante e lounge vista mare

Prezzi del menù: Antipasti da 20 euro – Insalate da 28 euro – Carne/pesce da 20 euro – Pasta da 28 euro – Dessert da 18 euro

Prenotazioni: online o al numero +377 98 06 56 00

2. COYA, l’avventura peruviana

Nel 2018, il COYA Monte-Carlo ha preso una piega latino-peruviana © Monte-Carlo SBM

Statue di guerrieri Inca, ceramiche Huaco e Shipibo, candelabri intagliati a mano… Non appena varcata la porta del COYA Monte-Carlo sarete catapultati dritti a Lima, specialmente sulla nuova terrazza affacciata sul mare e decorata con oggetti d’arte, la maggior parte dei quali provenienti dal Perù. Cosa prevede il menù? Ceviche in tutte le sue forme, tiradito a volontà e piscos sotto forma di cocktail.

Inoltre, l’ultimo venerdì del mese il COYA Monte-Carlo dà appuntamento ai più festaioli per una grande serata COYA MUSIC Presents, a partire dalle 21:00. E qualcosa ci dice che è assolutamente da non perdere!

Indirizzo: 26 Avenue Princesse Grace 98000 Monaco

Orari: aperto da martedì a domenica dalle 19:30 alle 2:00.

Esperienze: bar, ristorante e lounge vista mare

Prezzi del menù: Antipasti da 8 euro – Insalate da 19 euro – Carne/pesce da 19 euro

Prenotazioni: online o al +377 98 06 20 20

3. Il Billionaire e i suoi spettacoli incredibili

Le cene Billionaire combinano alta cucina e intrattenimento di ogni tipo © Billionaire

Appuntamento allo Sporting Monte-Carlo dal 22 luglio al 21 agosto per le incredibili serate “Billionaire” di Briatore. Il programma di questa nuova edizione prevede più di 30 artisti internazionali, tra cui ex circensi del Cirque du Soleil e detentori di Guinness World Records pronti a lasciare un segno indelebile.

A tavola, lo spettacolo non sarà da meno, con un menù speciale ispirato all’Italia e arricchito da un tocco di nouvelle cuisine asiatica.

Indirizzo: Salle des étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Orari: tutte le sere dal 22 luglio al 21 agosto dalle 21:00

Esperienze: cena-spettacolo

Prezzo del menù: a partire da 230 euro a persona – Menù su richiesta

Prenotazioni: esclusivamente al +377 98 06 72 22

4. La Môme, un locale imperdibile

La Môme Monte-Carlo ha aperto nel 2022 © Yann Deret

Se cercate un posto dove fare festa a Monaco, La Môme Monte-Carlo è quello che fa per voi. Sul tetto del Port Palace, questo locale è diventato un must per le serate monegasche. Con un arredamento raffinato e una splendida vista su Port Hercule, il locale vanta personale cordiale, cocktail creativi, una cucina deliziosa e, soprattutto, un’atmosfera indimenticabile. Provare per credere!

Indirizzo: 7 Avenue John Fitzgerald Kennedy 98000 Monaco

Orari: aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12:00 e a cena dalle 19:00.

Esperienze: bar e ristorante con vista sul Port Hercule e sul Palazzo del Principe

Prezzi del menù: Antipasti a partire da 27 euro – Carne/pesce a partire da 15 euro – Pasta a partire da 29 euro – Dessert a partire da 14 euro

Prenotazioni: online o al +37 7 99 92 11 93

5. Da Valentino, il nuovo arrivato

I cocktail del Da Valentino sono preparati da Dimitri, esperto mixologist © Da Valentino

Entrando nel nuovo ristorante Da Valentino verrete trasportati in Italia. Grazie allo staff 100% italiano, le tipiche boiserie, la ricca vegetazione e i prodotti freschi e pieni di colore vi sentirete in patria.

La cena inizia alle 20:30, ma potrete scatenarvi in pista fino alle 3 del mattino. Dalida, Nino Rota ed Ennio Morricone vi accompagneranno nel corso di una serata che non dimenticherete facilmente.

Indirizzo: Le Formentor – 27 Avenue Princesse Grace 98000 Monaco

Orari: aperto dal martedì al sabato per pranzo dalle 12:00 e per l’aperitivo e la cena dalle 17:30.

Esperienze: bar, ristorante e lounge

Prezzi del menù: Antipasti da 19 euro – Carne/pesce da 33 euro – Pasta da 29 euro – Dessert da 11 euro

Prenotazioni: online o al +377 99 99 49 49

