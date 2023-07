Il Moana ritorna a Monte-Carlo: un nuovo indirizzo per le vostre serate

“Ma” come Maria Callas e “Ona” come Aristotele Onassis, le due celebrità che hanno dato il loro nome al primo Maona nel 1962.

Nel cuore del Monte-Carlo Beach, la stagione del Maona Monte-Carlo è iniziata. Questo nuovo locale della Société des Bains de Mer, ricrea le feste degli anni ’60 e ’70 che hanno reso famosa la Costa Azzurra.

In un ambiente particolarmente accogliente ed elegante, l’atmosfera da cabaret all’aperto è una caratteristica esclusiva di questo nuovo punto di riferimento per le serate d’estate a Monaco. Come recita lo slogan, “La légende est prête à revivre” (La leggenda è pronta a rivivere). Nei decenni scorsi, il Maona ha ospitato Jerry Lewis, Josephine Baker, Yves Montand, Charles Aznavour e Johnny Hallyday.

Il Maona offre un ambiente glamour a pochi passi dalla spiaggia. © SBM

Nel 2023, le serate saranno animate da una colonna sonora retrò. Ogni sera dalle 19:00 alle 20:00, sarà Belle Epoque, creata dal collettivo electro francese Bon Entendeur, a dare il via alla serata con il sound francese e italiano degli anni ’60. Dalle 20:00 alle 2:00, spazio alla nightlife con piano live, voce soul e un DJ set electro-disco.

Una perla rara da gustare sotto il pergolato nelle miti serate estive? Un ottimo Negroni Monte-Carlo 1956, l’anno di matrimonio di S.A.S. Principe Ranieri e Grace Kelly, che abbina un gin londinese secco degli anni ’50, un bitter del 1956 e un vermouth italiano dello stesso anno. © SBM

Cucina locale

Il Maona Monte-Carlo propone un menù che affonda le radici nell’identità monegasca. Ispirandosi alle tipiche ricette di famiglia della regione, il menù del Maona Monte-Carlo rivisita i classici della cucina locale: barbajuans, stocafi, socca e fougasse sono serviti nel lounge bar o come antipasti.

La cucina locale schiaccia l’occhio anche alla Riviera italiana, con un risotto all’aragosta, pasta espressa dello chef Vincenzo Giordano, e ancora pesce, frutta e verdura provenienti dai dintorni del Principato di Monaco e dell’entroterra.

Informazioni pratiche