Возрождение ночного клуба Maona в Монте-Карло

«MA» — от начальных букв имени Марии Каллас и «ONA» — от фамилии Аристотеля Онассиса. Именно эта легендарная пара стояла у истоков основания первого клуба Maona в 1962 году.

Новый ночной клуб расположен на территории отеля Monte-Carlo Beach. Возрождённое компанией Société des Bains de Mer заведение воскрешает былую славу главного центра ночной жизни, которой славился Лазурный берег в 60-х и 70-х годах прошлого века.

В мастерски созданной уютной и элегантной обстановке царит атмосфера летнего кабаре под открытым небом, которая стала главной особенностью последнего детища SBM. Как гласит девиз Maona, «Легенда готова к новой жизни». Десятилетия назад в оригинальном клубе выступали Джерри Льюис, Жозефина Бейкер, Ив Монтан, Шарль Азнавур и Джонни Холлидей.

Расположенный в двух шагах от пляжа клуб Maona может похвастаться поистине гламурным интерьером. © SBM

Создатели Maona в 2023 году делают ставку на ретро. Каждый вечер, с 19:00 до 20:00, посетителей ждёт музыкальная программа Belle Epoque от французского коллектива электронной музыки Bon Entendeur, который будет открывать вечер французскими и итальянскими мелодиями шестидесятых годов. С 20:00 до 2:00 наступает время клубной жизни с живой фортепианной музыкой, выступлением соул-дивы и диджейским сетом в стиле электро-диско.

Редкая жемчужина, которой можно наслаждаться в беседке долгими летними вечерами: исключительный коктейль Negroni Monte-Carlo 1956, года свадьбы Его Светлости Князя Ренье и Грейс Келли, сочетающий в себе сухой лондонский джин 1950-х годов, биттер 1956 года и итальянский вермут того же года. © SBM

Местная кухня

Maona Monte-Carlo предлагает меню на основе монегасской аутентичной кухни. Опираясь на типичные для региона семейные рецепты, создатели Maona Monte-Carlo обращаются к классике местной кухни: барбажуаны, стокфиш, сокка и фугас подаются в лаунж-баре или в качестве закусок.

Местная кухня также делает реверанс в сторону итальянской Ривьеры: ризотто с омаром, особая паста, секрет приготовления которой известен лишь шеф-повару Винченцо Джордано (Vincenzo Giordano), а также блюда из свежей рыбы, фруктов и овощей. Все продукты — только от местных поставщиков и французских производителей из прилегающих регионов.

Практическая информация: