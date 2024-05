Dove mangiare a Monaco in famiglia e con i bambini?

Abbiamo chiesto ai nostri lettori su Facebook quali sono i ristoranti dove mangiare in famiglia a Monaco ed ecco le risposte.

Una cosa è certa, il Principato è famoso per la qualità dei suoi ristoranti. Molti di questi trasudano eleganza e non è facile scegliere un locale in cui i bambini siano ben accolti e con prezzi adatti a tutta la famiglia. Ecco i consigli dei nostri lettori, sia sull’atmosfera che sui prezzi.

Pubblicità

Il Novotel

Consigliato da Jennifer, l’hotel Novotel è il posto ideale per mangiare in famiglia. Offre un angolo bambini con set per colorare e in estate si può usufruire della “splendida terrazza”. Jennifer cita anche il brunch della domenica e riassume il tutto con “Piace a noi e anche ai bambini!”

Il Larvotto, il posto ideale per i bambini

Sara sembra essere più che preparata su dove mangiare nel Principato in famiglia. In particolare, consiglia il Larvotto per godersi la spiaggia e l’atmosfera. Inizia suggerendo L’Avenue 31 per un brunch domenicale “con animazione per i bambini”, e prosegue con un elenco di locali tutti al Larvotto: Sexy Tacos, La Note Bleue, Miami Plage e Neptune.

Mercato immobiliare in crescita nella regione PACA

La spiaggia del Larvotto ha sicuramente i suoi habitué, come Sara, Vivi e Lyliane, ma molti trovano che i prezzi siano troppo alti. Albert e Marius, per esempio, hanno scritto: “troppo caro!” e Marius ha aggiunto che “è molto sfarzoso!

Il mercato della Condamine

Per un’esperienza locale più autentica, il mercato della Condamine, uno dei preferiti di Paolla, è “fantastico”. Secondo lei, i bambini ameranno scoprire le bancarelle colorate di pescivendoli, ortolani e fioristi. Paolla apprezza particolarmente “il parco giochi accanto e la gelateria”.

Vinké, invece, concorda con Paolla sull’insofferenza di non poter tornare allo Stars’n’Bar. Lamenta il fatto che, dopo la chiusura del leggendario locale, “non c’è più nulla” nel Principato dove andare a mangiare in famiglia.

Chiusura definitiva per l’iconico Stars’N’Bars

Il Quai des Artistes

Per una pausa golosa in famiglia, il Quai des Artistes, suggerito da Lyliane e Sacha, è un indirizzo da non perdere. Questa accogliente brasserie offre una vasta scelta di piatti, perfetti per rilassarsi ammirando la vista su Port Hercule.

Infine, Soleil Moon teme che il Macdo scompaia “quando inizieranno i lavori a Fontvieille”, perché al momento è il luogo più accessibile per mangiare con i bambini.