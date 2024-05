Mercato immobiliare in crescita nella regione PACA

La popolarità delle zone costiere fa aumentare i prezzi degli immobili nella regione PACA.

Tra gennaio e aprile 2024, i prezzi degli immobili nella regione PACA sono saliti alle stelle. Rispetto all’anno scorso, il prezzo medio al m² è aumentato del 6,1%, raggiungendo il record di 5.382 €/m². Una cifra che si avvicina a quella degli immobili nella regione dell’Île-de-France, che hanno invece subito un calo del 2,2%, con un prezzo medio di 5.655€ par m².

Tabella dei prezzi al m² per regione in Francia © Guy Hoquet

Secondo “Observatoire transactions Guy Hoquet” e il suo presidente Stéphane Fritz: “La Provenza e la Costa Azzurra sono regioni atipiche quando si tratta di immobili. I prezzi degli immobili si mantengono più alti che in altre parti della Francia, perché la domanda è sempre costante. Il boom del telelavoro ha poi contribuito ad accentuare questo fenomeno”.

La domanda nella Costa Azzurra fa chiaramente lievitare la media. Rispetto al periodo gennaio-aprile 2023, a Cannes i prezzi delle case sono aumentati del 10,6% e a Nizza del 10,1%. Oggi dovrete sborsare circa 875.000 euro per potervi permettere un appartamento a Cannes.

Questo aumento dei prezzi spinge i proprietari a vendere gli immobili. Rispetto all’anno scorso, a Nizza è stato messo in vendita il 40,7% in più di villette e il 21,8% in più di appartamenti. Lo stesso accade nel resto della regione. Anche Cannes ha registrato un aumento delle vendite del 42,5% per le villette e del 35,4% per gli appartamenti.