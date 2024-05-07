В регионе Прованс-Альп-Кот д’Азюр недвижимость чувствует себя прекрасно

Повальный спрос на прибрежные зоны раздувает цены на недвижимость в регионе РАСА.

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С января по апрель 2024 года цены на недвижимость в регионе РАСА резко поднялись. По сравнению с прошлым годом средняя цена квадратного метра выросла на 6,1% и достигла нового рекорда: 5 382 €/м². Цены на недвижимость практически сравнялись с показателями региона Иль де Франс, которые в свою очередь упали на 2,2% и составили 5 655 €/м².

Таблица цен за квадратный метр по регионам Франции – © Guy Hoquet

Согласно «Информационному центру по финансовым операциям Guy Hoquet» и его президенту Стуфану Фритцу: «Прованс и Лазурный берег – атипичные сектора в области недвижимости. Стоимость жилья остается выше, чем на других французских территориях, потому что спрос на него абсолютно не падает. Наоборот, развитие удаленного режима работы только усилило этот феномен.»

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Спрос на жилье на Лазурном берегу естественно повышает средние цены. По сравнению с январем-апрелем 2023 года цены на жилье в Каннах выросли на 10,6%, а в Ницце – на 10,1%. Квартира в Каннах стоит сегодня около 875 000 евро.

Рост цен подталкивает владельцев продавать свою недвижимость. По сравнению с прошлым годом в Ницце на продажу было выставлено на 40,7% больше домов и на 21,8% больше квартир. То же происходит и во всем регионе. В Каннах тоже было выставлено на продажу на 42,5% больше домов и на 35,4% больше квартир.