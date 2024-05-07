В регионе Прованс-Альп-Кот д’Азюр недвижимость чувствует себя прекрасно
Повальный спрос на прибрежные зоны раздувает цены на недвижимость в регионе РАСА.
С января по апрель 2024 года цены на недвижимость в регионе РАСА резко поднялись. По сравнению с прошлым годом средняя цена квадратного метра выросла на 6,1% и достигла нового рекорда: 5 382 €/м². Цены на недвижимость практически сравнялись с показателями региона Иль де Франс, которые в свою очередь упали на 2,2% и составили 5 655 €/м².
Согласно «Информационному центру по финансовым операциям Guy Hoquet» и его президенту Стуфану Фритцу: «Прованс и Лазурный берег – атипичные сектора в области недвижимости. Стоимость жилья остается выше, чем на других французских территориях, потому что спрос на него абсолютно не падает. Наоборот, развитие удаленного режима работы только усилило этот феномен.»
Спрос на жилье на Лазурном берегу естественно повышает средние цены. По сравнению с январем-апрелем 2023 года цены на жилье в Каннах выросли на 10,6%, а в Ницце – на 10,1%. Квартира в Каннах стоит сегодня около 875 000 евро.
Рост цен подталкивает владельцев продавать свою недвижимость. По сравнению с прошлым годом в Ницце на продажу было выставлено на 40,7% больше домов и на 21,8% больше квартир. То же происходит и во всем регионе. В Каннах тоже было выставлено на продажу на 42,5% больше домов и на 35,4% больше квартир.