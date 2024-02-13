Недвижимость: каждый второй объект продан в Монако за сумму свыше 28 миллионов евро

В прошлом году в Княжестве были зарегистрированы сделки с недвижимостью на сумму более 3 миллиардов евро © ЖК «Башня Одеон»

Монегасский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) опубликовал обзор рынка недвижимости страны в 2023 году.

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В нём отмечается, что количество совершенных сделок составило 416, включая 388 перепродаж и 28 продаж в новостройках. Это на 105 сделок меньше по сравнению с 2022 годом, который был отмечен резким ростом рынка, но общая стоимость сделок приблизилась к рекордной и составила 3,23 миллиарда евро, что всего на 300 миллионов евро меньше, чем в предыдущем году.

Рынок также приблизился к рекорду по средней цене за квадратный метр при перепродаже, достигнув отметки в 51 418 евро в 2023 году, что на 1% выше, чем рекордные 52 000 евро в 2021 году. Эта цена остается выше исторического максимума в пяти из семи районов Монако, где подсчитывается данный показатель.

Каждый второй объект недвижимости в прошлом году был продан за сумму свыше 28 миллионов евро

Всего было продано 28 новых объектов недвижимости, что на 68,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. Согласно IMSEE, главной причиной снижения стало отсутствие квартир в новостройках. Две трети сделок были заключены с объектами недвижимости «вне плана», а одна треть — с квартирами, построенными менее 5 лет назад. Среди проданных объектов каждый второй имел пять комнат, включая три виллы.

Эти 28 объектов представляют собой продажи на общую сумму более 1 миллиарда евро, при этом каждая вторая новая квартира продавалась по цене свыше 28 миллионов евро, в среднем за 37,1 миллиона евро. «Такой резкий рост средних и медианных цен можно объяснить типом продаваемой недвижимости», — отмечают автора отчёта, указывая, что 60,7% сделок пришлось на недвижимость с четырьмя и более комнатами.

Сокращение объема сделок на рынке перепродаж

В 2023 году количество сделок на рынке перепродаж упало более чем на 10%, достигнув минимального уровня с 2012 года и составив всего 388 сделок. В докладе отмечается, что «наибольшее снижение коснулось сегмента небольших квартир: количество сделок с однокомнатными квартирами сократилось на 16, а с двухкомнатными — на 28 по сравнению с 2022 годом». По данным Монегасский институт статистики и экономических исследований, «рост числа сделок наблюдался лишь в сегменте трех- и четырехкомнатных квартир».

В рейтинге районов Княжества Монако на первых местах по числу перепродаж остаются Монте-Карло и Ля-Рус, на которые приходится более 60% всех сделок. При этом увеличение количества перепродаж было отмечено только в районах Ле-Монегетти и Ларвотто, подчеркивают авторы отчёта.

К 2023 году средняя стоимость объектов на рынке перепродаж возросла на 4,1%, достигнув €5,7 млн, что близко к рекордному показателю 2019 года в €5,8 млн.

В 5 районах зафиксированы рекордные цены за квадратный метр

Рекордные цены за квадратный метр зафиксированы в пяти из семи районов, исключая Монако-Вилль. Особенно заметный рост средней цены за квадратный метр наблюдается в Кондамине и Монегетти. В Кондамине средняя цена впервые превысила 50 000 евро, достигнув 54 100 евро (рост около 20%), в то время как в Монегетти цена составила 46 511 евро.

Ларвотто продолжает оставаться районом с самой высокой стоимостью — 65 857 евро за квадратный метр, что на 5,6% выше предыдущих показателей.

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