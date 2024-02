Immobiliare: a Monaco un immobile su due venduto a più di 28 milioni di euro

L’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE) ha pubblicato il suo Osservatorio sul mercato immobiliare monegasco del 2023.

Nel 2023, a Monaco sono state concluse 416 transazioni immobiliari, di cui 388 rivendite e 28 vendite. Pur essendo 105 in meno rispetto al 2022, anno segnato da una forte crescita del mercato immobiliare, il valore totale di queste transazioni ha sfiorato livelli record: 3,23 miliardi di euro, solo 300 milioni di euro in meno rispetto al 2022.

Un altro record che il mercato immobiliare ha cercato di battere l’anno scorso è quello del prezzo medio di rivendita a metro quadro. Nel 2023, è stato di 51.418€, manca appena l’1% per arrivare al record di 52.000€ registrato nel 2021. Resta comunque al di sopra del suo massimo storico in 5 dei 7 quartieri in cui è stato calcolato.

Un immobile su due venduto a più di 28 milioni di euro

L’anno scorso sono state vendute 28 nuove proprietà, con un calo del 68,2% rispetto al record dell’anno precedente. “La ragione principale di questo calo è stata la mancanza di appartamenti consegnati. Due terzi delle transazioni hanno riguardato vendite ‘sulla carta’ e un terzo appartamenti consegnati da meno di 5 anni”, spiega l’IMSEE. Di questi immobili venduti, uno su due ha cinque vani, tra cui 3 ville.

La vendita di queste 28 proprietà ammonta a più di un miliardo di euro. E non ci sorprende, visto che un appartamento nuovo su due è stato venduto a più di 28 milioni di euro, per una media di 37,1 milioni. “Questo forte incremento dei prezzi medi è dovuto al tipo di immobili venduti”, si legge nell’Osservatorio. Il 60,7% delle transazioni hanno riguardato appartamenti di 4 o più vani.

Rivendite in calo

Con 388 transazioni nel 2023, il mercato delle rivendite ha subito un calo di oltre il 10% e raggiunge i minimi storici dal 2012. “Sono le rivendite di piccoli appartamenti che sono in forte calo, con 16 monolocali e 28 bilocali in meno rispetto al 2022”, afferma l’IMSEE, per poi aggiungere “i 3 e 4 vani sono le uniche tipologie di immobili in crescita”.

Nella classifica degli 8 quartieri del Principato, quelli di Monte-Carlo e La Rousse si piazzano ai primi posti. È qui che sono avvenute più del 60% delle transazioni di rivendita. “Gli unici altri quartieri che hanno registrato un aumento di rivendite sono Les Moneghetti e il Larvotto”, precisa l’Osservatorio.

Nel 2023, il prezzo medio di rivendita è salito del 4,1% e si è stabilito a 5,7 milioni di euro, avvicinandosi così al record del 2019 di 5,8 milioni.

Prezzo al metro quadro da record in 5 quartieri

Con un record storico in 5 dei 7 quartieri analizzati, escluso Monaco-ville, i maggiori aumenti del prezzo medio al metro quadro si sono registrati alla Condamine e ai Moneghetti. Nel primo, il prezzo ha superato per la prima volta la soglia dei 50.000€ (54.100€, un aumento di circa il 20%), e nel secondo è arrivato a 46.511€.

Il Larvotto resta il quartiere con la cifra più alta: 65.857€, con un aumento del 5.6%.

