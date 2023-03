Come affittare un appartamento a Monaco?

Documenti da fornire, responsabilità, assicurazione… Monaco Tribune fa il punto della situazione.

Volete trasferirvi nel Principato? Se scegliete di andare in affitto, ecco alcuni consigli pratici per stabilirvi a Monaco in tutta serenità.

1) Preparate bene la documentazione

Per evitare delusioni, definite con cura i vostri criteri di selezione e, soprattutto, il vostro budget. Esistono infatti notevoli differenze di prezzo a seconda della zona e dell’edificio. È importante essere il più precisi possibile, così che l’agenzia immobiliare possa proporvi l’appartamento più adatto alle vostre esigenze.

Ad esempio, si possono trovare bilocali a 3.500 euro/mese e monolocali a 1.700 euro/mese nei quartieri Jardin Exotique e La Rousse – Saint Roman, che sono spesso i più economici. Ma si tratta soprattutto di appartamenti situati in vecchi edifici borghesi affittati senza parcheggio e in edifici “sous loi” (cioè con priorità ai monegaschi e ai residenti con un certo numero di anni di residenza).

Al contrario, negli immobili più prestigiosi di Fontvieille, Monte Carlo e del Carré d’or, i prezzi possono arrivare a 15.000 euro/mese per un bilocale e a 13.000 euro/mese per un monolocale. Naturalmente, si tratta di appartamenti incredibili con una magnifica vista mare che si trovano vicino alle principali attrazioni del Principato, come la Piazza del Casinò, il Métropole e il porto. Questi immobili offrono servizi degni dei palazzi più prestigiosi, con portiere disponibile a tutte le ore, piscina, spa, palestra, ecc.

Dato che i requisiti di conformità sono molto severi nel Principato di Monaco, è meglio preparare tutti i documenti necessari: fotocopia della carta d’identità e del passaporto, prova di residenza, curriculum vitae e lettera di referenze della vostra banca. Una volta in possesso di questi documenti, sarà più semplice e veloce fare un’offerta per l’appartamento scelto.

2) Controllate l’offerta di locazione

Una volta scelto l’appartamento, il vostro agente redigerà l’offerta di locazione, che generalmente contiene i seguenti elementi: il prezzo dell’affitto, la durata del contratto (generalmente tra uno e tre anni), una clausola relativa all’inflazione (indicizzata sul prezzo dell’affitto), la frequenza dei pagamenti, ecc.

Non è un segreto che a Monaco ci siano tantissime agenzie immobiliari. I clienti si affidano quindi a quelle che si mostrano più reattive, che parlano fluentemente diverse lingue e che sono ben consolidate. Visto che la durata del contratto di locazione è di almeno un anno, è importante trovare un’agenzia affidabile e reattiva che possa accompagnarvi per tutto il periodo della locazione.

Attenzione: in genere il locatore richiede una lettera di referenze dalla banca per dimostrare che il futuro inquilino è affidabile e in grado di pagare l’affitto per l’intera durata del contratto. Tenete presente che le utenze (elettricità, gas, acqua, internet) di solito non sono incluse nell’affitto e vengono pagate separatamente.

Se il proprietario accetta la vostra offerta, per assicurarvi l’appartamento dovrete pagare quanto prima la caparra (spesso pari a tre mesi di affitto) e la commissione dell’agenzia.

3) Pronti per la firma

Ora manca solo la vostra firma. Il vostro agente immobiliare preparerà il contratto di locazione e fisserà un appuntamento per verificare lo stato dei luoghi che, al momento dell’arrivo, sarà a carico dell’inquilino. La stessa verifica alla fine del contratto di locazione è, invece, di competenza del locatore.

Prima di firmare il contratto, dovrete versare l’importo rimanente, ossia il primo canone di locazione (spese incluse), la tassa di registrazione del contratto di locazione (ossia l’1% dell’importo annuo del canone di locazione più le spese), nonché i costi della verifica dello stato dei luoghi.

Poiché le caparre sono importi significativi a Monaco, i proprietari e gli inquilini scelgono spesso di rivolgersi a un ufficiale giudiziario per effettuare la verifica dello stato dei luoghi. Il costo può variare da 500 a 2.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’appartamento.

Una volta firmato il contratto, l’agente immobiliare si occuperà degli ultimi dettagli (cambio di intestazione delle utenze, assicurazione dell’appartamento, consegna delle chiavi, registrazione del contratto di locazione, ecc.) Dopo dieci giorni lavorativi, una volta registrata la locazione, potrete richiedere lo status ufficiale di residenti monegaschi.

Sebbene l’assicurazione non sia obbligatoria, è fortemente consigliata per tutelare l’inquilino in caso di incidenti o danni materiali. Gli inquilini sono responsabili di mantenere l’appartamento pulito e in buone condizioni. Spetta a loro inoltre occuparsi delle riparazioni e delle manutenzioni non legate al naturale deterioramento dei luoghi.

