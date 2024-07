Monaco: occorre essere milionari per poter mangiare?

Il mito che il Principato sia costoso è difficile da sfatare. Ma è davvero così? I negozi di Monaco si rivolgono esclusivamente a una clientela facoltosa?

Vivere a Monaco significa godere di uno stile di vita idilliaco: mare, sole sempre presente, sicurezza e assistenza sanitaria impeccabili. Ma il paradiso ha un prezzo e il costo della vita qui è più alto che altrove. La causa sono i prezzi degli immobili, che si ripercuotono sugli affitti commerciali.

Pubblicità

Prezzi tra i più cari della Francia…

Nei supermercati e nei mercati monegaschi i prezzi degli alimenti possono schizzare alle stelle, come ci racconta Joëlle, una nostra lettrice, che ha trovato un melone a 8 euro, mentre Mina si è imbattuta in delle ciliegie a 26 euro al chilo. Non a caso il supermercato Casino di Roquebrune-Cap-Martin è stato eletto il negozio più caro di Francia. Sebbene il prezzo dell’affitto incida sui prezzi, i negozi si adattano anche alle possibilità economiche dei loro clienti.

I monegaschi si lamentano spesso dei prezzi applicati nel Principato, in particolare quando si tratta di frutta e verdura. “Il mercato della verdura è troppo caro”, “i prezzi sono più alti che in Francia”, “tutto è troppo caro”, “a Monaco non ci sono solo miliardari”, sono alcuni dei commenti. Che si tratti di prodotti venduti al mercato o nei supermercati, i nostri lettori concordano sul fatto che i prezzi sono troppo alti e alcuni chiedono la l’arrivo della catena Grand Frais. È il caso di Quentin, che caldeggia l’apertura di un negozio del genere, così come Catherine e “Mamie Coccinelle”, che appoggiano la proposta.

Fortunatamente, il mercato della Condamine offre prodotti di qualità, specialmente da produttori come i fratelli Domenico e Fabrizio Brunengo, come ci raccontano Joëlle, Jeannine e Vivi su Facebook.

Ma è davvero così? I supermercati di Monaco sono realmente più cari di quelli delle città vicine e del resto delle Alpi Marittime?

mais dans la moyenne de la Côte d’Azur

Secondo la mappa interattiva realizzata dall’associazione UFC Que Choisir, che elenca e confronta i prezzi dei supermercati nella regione, l’ipermercato Intermarché di Avenue Saint-Roman a Mentone è il più economico della parte orientale della Costa Azzurra. Secondo i loro dati, il carrello medio di una famiglia in questo negozio ammonta a 535€. Segue Carrefour TNL a Nizza con un prezzo medio del carrello di 536€, seguito ancora da Super U a Nizza Riquier con un prezzo del carrello di 544€.

Escluso dal confronto di UFC Que Choisir, il Carrefour di Fontvieille non è rinomato per i suoi prezzi interessanti. Molti lo trovano troppo caro, attribuendo la causa principale alla mancanza di concorrenza nel Principato.

Shopping a Monaco: secondo voi c’è abbastanza scelta?

Tuttavia, confrontando una selezione di prodotti di base (pasta, riso, olio d’oliva, yogurt, uova, biscotti, caffè, frutta e verdura come pomodori, pesche, zucchine e melanzane), le differenze di prezzo non sono così marcate come si potrebbe immaginare. Nel punto vendita Carrefour di Fontvieille lo scontrino è di 36,46€, contro i 34,90€ del Carrefour TNL di Nizza e i 37,32€ dell’ipermercato Intermarché di Mentone.

Altre soluzioni per risparmiare?

Per chi cerca prezzi ancora più bassi, c’è sempre il mercato di Ventimiglia, dove frutta e verdura fresca hanno prezzi più accessibili.

Come visitare Monaco senza spendere molto

Infine, a Monaco e dintorni non ci sono molti hard discount. I più vicini sono Aldi a Mentone in Avenue des Alliés e Lidl a Nizza in Avenue François Mitterrand.

Resta il fatto che, sebbene alcuni prodotti possano essere molto cari nel Principato, nella maggior parte dei casi i prezzi applicati per i prodotti di uso quotidiano sono in linea con la media degli altri ipermercati della Costa Azzurra.