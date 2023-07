Come visitare Monaco senza spendere molto

Qualche consiglio per godersi appieno il Principato senza spendere una fortuna.

Monaco è di solito sinonimo di lusso e ricchezza, ma il suo territorio di due chilometri quadrati è accessibile anche con un budget più limitato. Cosa visitare, dove alloggiare, dove mangiare e come spostarsi? Vi presentiamo una breve panoramica delle cose da fare per risparmiare a Monaco.

1. Scegliere il periodo giusto

A Monaco il clima è mite anche in bassa stagione. © Governo del Principe

Come ogni località turistica che si rispetti, Monaco alterna periodi di alta e bassa stagione. Quindi per evitare di pagare conti salatissimi e di essere assaliti dal turismo di massa, vi consigliamo di non visitarla nel periodo estivo. Anche il mese di maggio è fortemente sconsigliato per via del Gran Premio.

Vi consigliamo di programmare la visita nell’estate indiana tra settembre e ottobre o nel periodo compreso tra novembre e aprile, poiché il clima rimane mite.

2. Trovare alloggio fuori Monaco

Il Principato offre un’ampia scelta di hotel, ma di solito i prezzi sono alti. © Monte-Carlo Bay Hotel & Resort su Facebook

Tra i pochi alloggi in affitto disponibili e i costosi hotel di lusso del Principato, è difficile trovare un posto dove dormire a Monaco se si viene da lontano. Per fortuna esistono soluzioni alternative: i comuni limitrofi francesi.

Trovate un’offerta più ampia di hotel e case vacanze a Beausoleil, Cap d’Ail o Roquebrune-Cap-Martin, da dove il Principato è raggiungibile a piedi.

Altrimenti potete alloggiare a Mentone o a Nizza, o anche in Italia, e arrivare a Monaco con i treni regionali TER o con gli autobus regionali Zou!.

3. Spostarsi in autobus o a piedi

Gli autobus della Compagnia degli Autobus di Monaco (CAM) collegano tutto il Principato. © CAM

Il Principato con la sua superficie di soli due chilometri quadrati si visita tranquillamente a piedi. Ma attenzione! Alcuni luoghi possono sembrare irraggiungibili, ma in realtà è possibile accedervi in ascensore. A volte questi luoghi sono un po’ nascosti, perciò guardatevi bene intorno e leggete i cartelli o chiedete indicazioni a una persona del posto.

Se piove o siete stanchi, gli autobus collegano bene tutto il territorio. Il biglietto singolo costa 1,50 euro ed è valido 30 minuti. Per l’acquisto del biglietto si può utilizzare l’app Monapass oppure si può avvicinare la propria carta contactless al validatore dell’autobus (con un limite di cinque utilizzi al giorno e di una carta a persona).

Per spostarvi in bus o a piedi vi consigliamo di scaricare l’app Citymapper, che vi indicherà esattamente dove andare, quale autobus prendere e a quale fermata scendere. Ricordate inoltre che solo gli utenti Monaco Telecom e Orange (o affiliati) hanno una connessione Internet ottimale. Quindi se avete un altro operatore scaricate le app e pianificate i percorsi in anticipo.

4. Mangiare al Mercato della Condamine

Il Mercato della Condamine è aperto tutti i giorni. © Il Comune di Monaco

Per assaggiare piatti appetitosi, locali ed economici, la migliore opzione è il Mercato della Condamine. Situato ai piedi della Rocca, a Place d’Armes, è il luogo di ritrovo dei lavoratori e delle famiglie di Monaco. Troverete uno spazio gastronomico con numerosi stand che propongono specialità mediterranee a base di prodotti locali a prezzi del tutto accessibili: pasta, pesce, socca, pissaladière, pizza, carne arrosto, cucina libanese, ecc. È possibile consumare sul posto o chiedere l’asporto. Avrete l’imbarazzo della scelta!

L’area gastronomica è aperta tutti i giorni dalle 7:00 alle 15:30 e dal martedì al sabato anche dalle 18:00 alle 23:00.

5. Visitare luoghi imperdibili gratuitamente

Il Nuovo Museo Nazionale di Monaco è aperto al pubblico a titolo gratuito tutte le domeniche. © NMNM / Villa Sauber

Per divertirsi a Monaco non c’è bisogno di spendere tutti i risparmi al Casinò! Vi proponiamo alcuni luoghi del patrimonio culturale monegasco che potete visitare gratuitamente (o a un costo molto ridotto).

Sulla Rocca:

La Cattedrale di Monaco

I Giardini Saint-Martin

Place du Palais (cambio della guardia dei Carabinieri del Principe ogni mattina alle 11:55)

Il Palazzo di Giustizia

La Biblioteca irlandese della Principessa Grace

Il Fort Antoine (al di fuori degli orari degli spettacoli)

Il Sentiero delle sculture

A Monte-Carlo e al Larvotto:

I Giardini del Casinò

Il Giardino Giapponese

Il Métropole Shopping Center

Il Nuovo Museo Nazionale di Monaco (Villa Paloma e Villa Sauber), gratuito la domenica

La Chiesa anglicana di Saint-Paul

La Chiesa di Saint-Charles

La spiaggia del Larvotto

La Cappella dei Carmelitani

A Fontvieille: