Linea 600 Nizza-Monaco-Mentone: percorsi, orari e tariffe

Questa nuova linea, che sostituisce le linee 607 e 608, sarà potenziata con cinque corse di andata e ritorno al giorno, ovvero un autobus ogni 10-15 minuti.

Se utilizzate regolarmente i trasporti pubblici, c’è un cambiamento sulla rete Zou di cui vorrete prendere nota, ed è una buona notizia! Con la fine dei lavori in Avenue Jean Jaurès a Roquebrune-Cap-Martin, i passeggeri che vogliono raggiungere Mentone o Nizza non dovranno più cambiare linea a Monaco.

Da sabato 6 aprile 2024, la linea 607, che partiva da Nizza per arrivare a Monaco passando per Place d’Armes, e la linea 608, che partiva dalla stazione degli autobus di Mentone direzione Monaco, si uniranno per lasciare il posto alla linea 600, ex linea 100.

La linea sarà accessibile da Nizza (fermata Square Normandie Niemen) e arriverà fino a Mentone (fermata Gare Routière), passando per Monaco. Servirà in particolare le seguenti città : Nizza, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d’Ail, Monaco, Roquebrune-Cap-Martin e Mentone.

Percorsi e orari

I week-end e i giorni festivi, gli autobus sono meno frequenti ed è prevista una partenza ogni 20 minuti © zou.maregionsud.fr

Segnaliamo che, a causa di alcuni lavori, la fermata dell’autobus Arson/Fodéré a Nizza nella tratta Nizza/Monaco è stata spostata di 50 metri verso il porto nei pressi della fermata Port Lympia/Arson. La fine dei lavori è prevista a fine maggio 2024.

La linea 601 per viaggiare di notte

Chi deve viaggiare di sera, o addirittura di notte, può prendere la linea 601 (ex Noctambus). Questa navetta collega la stazione degli autobus di Mentone al porto di Nizza (fermata Nice Square Normandie Niemen) tutte le sere d’estate a partire dal 21 giugno dalle 21:30 (partenza da Nizza, alle 23:10 in partenza da Mentone), oltre che le vigilie dei giorni festivi. Il resto dell’anno è disponibile giovedì, venerdì, sabato e le vigilie dei giorni festivi.

Si ferma a Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin e Monaco, ma è possibile anche scendere tra due fermate. Ecco il percorso e gli orari:

La linea ha un nuovo capolinea che non compare sulla mappa: Menton Gare Routière – © zou.maregionsud.fr

Tariffe

Per la linea 600, il “Ticket Azur” costa 2,50€. Può essere acquistato direttamente dal conducente in contanti (la carta sarà presto accettata), online e presso i soliti rivenditori, e vi permetterà di viaggiare liberamente tra Nizza e Mentone.

Se viaggiate tra Nizza e Monaco senza entrare nel Principato, potete utilizzare i biglietti Lignes d’Azur. Allo stesso modo, se viaggiate tra Monaco e Mentone senza entrare nel Principato, potete utilizzare gli abbonamenti Zest’bus.

Fate attenzione però, perché i biglietti Lignes d’Azur e Zest’bus non sono validi sulla linea 601. Pertanto, considerate 2,50€ per acquistare il biglietto dal conducente, come durante il giorno.

Per maggiori informazioni: 04 13 94 30 50 (servizio disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alle 10:00)