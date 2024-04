Ligne de bus 600 Nice-Monaco-Menton : plans, horaires, tarifs

Cette nouvelle ligne, qui remplace les lignes 607 et 608, est renforcée de cinq allers-retours par jour, ce qui équivaut à un bus toutes les 10 à 15 minutes.

À celles et ceux qui empruntent régulièrement les transports en commun, une modification se prépare du côté du réseau Zou et c’est plutôt une bonne nouvelle ! En effet, la fin des travaux au niveau de l’avenue Jean Jaurès située à Roquebrune-Cap-Martin marque la fin du changement de ligne à Monaco pour les usagers qui souhaitaient se rendre à Menton ou Nice.

Dès ce samedi 6 avril 2024, la ligne 607, qui partait de Nice pour rejoindre Monaco via la Place d’Armes, et la ligne 608 qui partait de la gare routière de Menton pour rejoindre Monaco, fusionneront pour laisser place à la ligne 600, ancienne ligne 100.

Cette ligne sera accessible depuis Nice (arrêt Square Normandie Niemen) et jusqu’à Menton (arrêt Gare Routière), en passant par Monaco. Elle desservira précisément les villes suivantes : Nice, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d’Ail, Monaco, Roquebrune-Cap-Martin et Menton.

Plans et horaires

Le week-end et les jours fériés, les bus sont moins nombreux, et un départ est prévu toutes les 20 minutes – © zou.maregionsud.fr

À noter : suite à des travaux, l’arrêt de bus Arson/Fodéré à Nice dans le sens Nice / Monaco est déplacé de 50 mètres en direction du port au niveau de l’arrêt Port Lympia/Arson. La fin des travaux est estimée à fin mai 2024 .

La ligne 601 pour voyager de nuit

Les personnes qui devraient voyager en soirée, voire de nuit, sont invitées à emprunter la ligne 601 (anciennement appelée Noctambus). Cette navette relie désormais Menton Gare Routière au Port de Nice (arrêt Nice Square Normandie Niemen) tous les soirs d’été à compter du 21 juin et à partir de 21h30 (départ de Nice, de 23h10 au départ de Menton), ainsi que les veilles de jours fériés. Le reste de l’année, elle est disponible le jeudi, vendredi, samedi et les veilles de jours fériés.

Elle dessert ainsi Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin et Monaco, mais la descente entre deux arrêts est possible. Voici le plan et les horaires :

La ligne propose un nouveau terminus qui ne figure pas dans le plan : Menton Gare Routière – © zou.maregionsud.fr

Les tarifs

Pour la ligne 600, comptez 2,50 euros le « Ticket Azur ». Il s’achète directement auprès du chauffeur par espèces (carte bancaire prochainement acceptée) ou en agence en ligne et agences commerciales et mobiles, et vous permettra de circuler librement entre Nice et Menton.

Si vous restez entre Nice et Monaco sans entrer en Principauté, alors, les titres Lignes d’Azur peuvent être utilisés. De même, si vous restez entre Monaco et Menton, sans entrer sur le territoire de la Principauté, les titres abonnements Zest’bus sont acceptés.

Attention, les titres urbains Lignes d’Azur et Zest’bus ne sont pas acceptés sur la ligne 601. Prévoyez donc 2,50 euros, comme en journée, si vous achetez votre ticket auprès du conducteur.

Pour tout renseignement complémentaire : 04 13 94 30 50 (service disponible tous les jours de 7 heures à 10 heures)