Obtenir un abonnement au parking des Salines : ce qu’il faut savoir

Avec ses 1 800 places, le parking des Salines, inauguré le 15 avril 2024, était présenté comme une réponse aux problématiques de stationnement en Principauté.

Pourtant, les retours des usagers restent partagés, notamment concernant l’obtention d’abonnements.

Un parking pensé pour les salariés

Situé à l’ouest de Monaco, au Jardin exotique, ce parking offre une grande capacité de places de stationnement. Ses équipements comprennent 100 prises pour véhicules électriques, des zones pour vélos MonaBike, une aire de lavage et des arrêts pour navettes express. Il est également relié à des axes stratégiques comme le Jardin Exotique et le futur Centre Hospitalier Princesse Grace.

Destiné prioritairement aux salariés de Monaco, le parking a pour objectif de limiter le trafic aux heures de pointe. Mais qu’en pensent les usagers ?

Des délais d’attente variables

Sur notre page Facebook et sur le groupe « Aide et solidarité entre les résidents de Monaco », des témoignages variés sont apparus. Une internaute raconte : « Je suis en attente d’un abonnement au parking des Salines. Si quelqu’un en a déjà fait la demande, combien de temps cela a-t-il pris ? », « En attente depuis juillet » ou encore « Ça devrait être rapide par rapport aux autres parkings, dans la logique… » De l’autre côté, d’autres internautes rapportent leur satisfaction : « Ça fait 10ans que je travaille sur Monaco, 10 ans que je suis sur liste d’attente pour une place de parking et j’ai enfin réussi à en avoir une (parking des Salines) », « Moi, je l’ai eu de suite. En juin, j’ai un abonnement travail. J’ai fait le changement de suite, c’est vraiment top ! »

Certains utilisateurs rapportent des délais raisonnables, tandis que d’autres attendent encore une réponse et se plaignent d’être sur liste d’attente. Interrogé à ce sujet, un représentant de Monaco Parking explique : « Nous avons beaucoup de demandes en attente de traitement. Pour la catégorie « travail », le parking n’est pas complet, mais il est difficile de prédire les délais. On ne peut pas dire à une personne combien de temps elle doit attendre pour l’obtention d’une place. Cela dépend des directives gouvernementales et des priorités définies. »

En revanche, Monaco Parking précise que pour les employés disposant déjà d’un abonnement dans un parking à Monaco, une demande de transfert vers le parking des Salines peut être effectuée : « En général, ça va beaucoup plus vite qu’une demande initiale. » Concernant les deux-roues (scooters, motos), la situation est déjà critique : « C’est complet pour les scooters et motos, les demandes sont sur liste d’attente. »

Du stade Louis-II au Parking des Salines ?

La restructuration du stade Louis-II, prévue à l’horizon 2027 en préparation des Jeux des Petits États d’Europe, entraînera la perte de 400 places de stationnement.

Pour anticiper cette perte, des transferts d’abonnements vers le parking des Salines sont envisagés. Selon Monaco Parking : « Concernant la restructuration du stade Louis II, on propose aux abonnés qui sont au Stade Louis II de transférer leur abonnement au parking des Salines ». Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement, Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, avait précisé lors d’une conférence de presse : « La stratégie de remplissage du parking des Salines continue. Nous avons un peu plus de 600 abonnés à transférer. Actuellement, nous avons plus d’abonnés dans ce parking qu’il n’y en a dans tous les parkings de Monaco. » Elle a également souligné que ces transferts se feraient progressivement, par vagues.

Cette restructuration inclura des travaux importants, tels que la rénovation des tribunes et des espaces sanitaires et entraînera également une réorganisation des stationnements à Fontvieille, notamment pour les deux-roues.

Cette réorganisation est nécessaire pour répondre à la demande croissante de stationnement, notamment pour les deux-roues dans la Principauté.

Le parking des Salines fait donc face à un défi de taille : répondre à une demande toujours croissante tout en équilibrant les priorités de mobilité et d’urbanisme en Principauté.

Quels sont les tarifs ?

Le parking des Salines reste un emplacement avantageux en termes de tarif.

Pour une demi-journée, comptez 7,50 euros, tandis que la journée complète est à 11 euros. À noter que les 15 premières minutes de stationnement sont gratuites, car ce parking est principalement destiné à être un relais pour les usagers.

Le forfait de 300 heures par mois est à 51 euros et l’abonnement à la CAM (Carte d’Accès Mobilité) est offert pour faciliter l’accès aux transports en commun. Lors de votre départ du parking, vous pouvez profiter de 10 tickets CAM gratuits, qui permettent à une voiture de cinq passagers de prendre une navette express ou la ligne 2 vers le centre-ville, pour un aller-retour pratique et rapide.

Pour les salariés souhaitant obtenir un abonnement au parking des Salines, Monaco Parking rappelle : « La demande doit être effectuée en ligne via un formulaire accompagné des justificatifs requis. En cas de transfert d’un abonnement existant, les délais sont généralement plus courts. »

Consultez le site internet de Monaco Parking pour accéder aux différents formulaires, notamment celui dédié à la Demande d’abonnement Travail. Monaco Parking propose deux principales catégories d’abonnements : Les abonnements résidentiels (adaptés aux parcs situés à proximité de votre domicile) et les abonnements professionnels (120 et 300 heures de stationnement mensuel près de votre lieu de travail).

Pour prétendre à un abonnement dans un parking de la Principauté, il est indispensable de remplir au moins l’une des conditions fixées par Monaco Parking. Cela concerne notamment les résidents monégasques, les personnes travaillant en Principauté ou les membres d’une fédération sportive locale. Les gérants de société domiciliés à Monaco, ainsi que les détenteurs de véhicules d’entreprise enregistrés sur le territoire, sont également éligibles.

