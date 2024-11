Infrastructures, mobilité et environnement : les 5 points forts de la conférence de presse de Céline Caron-Dagioni

Le Conseiller - Ministre s'est exprimé sur la mobilité, l'un des plus grands enjeux de la Principauté © Photo Manuel Vitali / Direction de la Communication

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme a dévoilé les dernières avancées de son département.

C’est aujourd’hui que Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, a donné une conférence de presse pour faire le point sur les projets de développement et les initiatives environnementales en Principauté. De l’infrastructure, à l’urbanisme en passant par les efforts de transition écologique, voici les cinq principaux points à retenir de sa conférence.

1. Un rythme soutenu de livraisons de projets

Ces derniers temps, les grands projets en Principauté arrivent à leur terme et Monaco a récemment inauguré plusieurs infrastructures majeures, dont le collège Charles III et la Société Protectrice des Animaux (SPA). Pour la ministre, les inaugurations s’enchaînent : « J’ai l’impression que je passe mon temps à faire des inaugurations, donc c’est plutôt une bonne nouvelle. »

La Villa Carmelha sera inaugurée cette semaine. Mareterra devrait suivre d’ici peu avec une première, puisque les espaces verts du quartier ont été plantés directement par la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) au printemps et en horaires décalés.

Le chantier du Bel Air progresse sans incident, et la démolition a été menée rapidement. « Toutes les précautions qu’on a pu prendre au démarrage [ont permis] un résultat positif », a précisé Céline Caron-Dagioni, se félicitant de l’efficacité des travaux.

Concernant le nouvel hôpital, le projet a également pris une belle avancée. Le gros œuvre a été achevé à un rythme rapide : deux étages par mois.

2. Projets à venir : parking Wurtemberg, passerelle, médiathèque, espace Léo Ferré

La livraison du parking Wurtemberg est prévue pour le premier semestre 2025, offrant d’abord 565 places, puis 863 au terme des travaux. Il comportera 100 bornes de recharge pour véhicules électriques « Monaco On » ainsi que 193 places pour deux-roues, répondant ainsi aux besoins croissants des usagers en matière de mobilité durable.

D’autres projets sont aussi sur le point d’aboutir : en février 2025, une passerelle reliera l’îlot Pasteur au siège de la SMEG, où l’État disposera de quatre étages. Entre mars et juin 2025, des infrastructures comme celle pour « le tri postal, la médiathèque et l’espace Léo Ferré. »

Nouvelle Médiathèque de Monaco : « On y est »

3. La transition énergétique et le défi de la neutralité carbone

Engagée vers la neutralité carbone d’ici 2050, Monaco concentre ses efforts sur la réduction des émissions et la promotion de nouvelles énergies. Céline Caron-Dagioni a rappelé la nécessité de mener des actions concrètes dès maintenant : « La graine doit être plantée aujourd’hui si nous voulons récolter les bénéfices d’ici cinq ans. »

4. Un plan de mobilité en pleine expansion

Monaco améliore ses infrastructures de transport pour encourager la mobilité douce. Le service Clic-Bus rencontre un franc succès, tout comme les nouvelles dessertes express, facilitant les déplacements des résidents et visiteurs. Le parking des Salines continue également de se remplir progressivement, avec plus de 600 abonnés désormais.

Trains, bus, parkings, transport à la demande… Découvrez les grands projets de Monaco pour la mobilité

À l’horizon 2027, la restructuration du stade Louis-II, en préparation des Jeux des Petits États d’Europe, entraînera une perte de 400 places de stationnement. « On ne peut pas appuyer sur un bouton en un mois et dire… on les transfère d’un coup », a expliqué Céline Caron-Dagioni, précisant que des transferts vers le parking des Salines auront lieu par vagues.

Les trajets en MonaBike continuent d’augmenter : environ 600 000 trajets ont été enregistrés en 2023, un chiffre en hausse de 20 % environ en 2024. Face à cette demande, le gouvernement renouvelle progressivement la flotte de vélos avec de nouveaux modèles équipés de vitesses, facilitant les trajets sur les terrains en pente de Monaco.

5. Partenariat renforcé avec la SNCF et nouveaux investissements pour le transport ferroviaire

Les récents déboires rencontrés avec la SNCF ont permis de renforcer la collaboration entre Monaco et la région PACA. Grâce à un dialogue rapproché, un plan prévisionnel sur deux ans a été mis en place pour anticiper les travaux et en limiter les impacts pour les travailleurs transfrontaliers. « Cela a permis de resserrer les liens avec la région », a confié le Conseiller – Ministre.

Monaco compte également acquérir deux nouvelles rames de trains, qui devraient être mises en service en 2027. Un renfort bienvenu pour répondre à la demande des usagers.