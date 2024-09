Les travaux SNCF repoussés d’une heure, léger répit pour les voyageurs entre Nice et Vintimille

La SNCF a octroyé une concession face à la gronde du Gouvernement Princier et de la Région PACA.

C’est une petite victoire que viennent de décrocher le Gouvernement Princier et la Région PACA. La SNCF annonce repousser les travaux à partir de 22 heures dès dimanche et non plus à partir de 21 heures comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

Mardi dernier, pendant la conférence de presse de rentrée du Gouvernement, Céline Caron-Dagioni, Conseiller-Ministre pour l’Équipement et l’Environnement annonçait souhaiter un report « de manière pérenne » des travaux d’une heure (22 heures).

Si l’heure est aujourd’hui respectée, la durée de cette concession de la SNCF n’est pas pérenne pour autant. Cet aménagement ne sera valable que jusqu’au 14 décembre 2024. Pour le reste de l’année scolaire, l’arrêt des trains reviendra à 21 heures. Ce laps de temps supplémentaire devrait toutefois laisser plus de temps aux pendulaires pour s’organiser.

Pour rappel, cette décision de la SNCF était tombée comme un couperet aussi bien pour le Gouvernement que pour les voyageurs début septembre. L’arrêt des trains entre 21 heures et 6 heures, du dimanche au jeudi et de septembre 2024 à juin 2025, est dû à de gros travaux en gare de Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer, sur les caténaires entre Beaulieu et Monaco et d’autres effectués dans le tunnel de St-Laurent au niveau d’Eze.

Seul un bus de substitution est prévu pour les abonnés avec un départ prévu à 23h30 de Monaco jusqu’à Nice.