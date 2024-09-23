Ремонтные работы SNCF отодвинуты на один час – небольшое облегчение для пассажиров линии Ницца-Вентимилья

SNCF пошла на уступку ввиду недовольства княжеского правительства и руководства региона РАСА.

Княжеское правительство и руководство регион РАСА добились небольшой победы. SNCF объявила о переносе начала ремонтных работ на 22:00 с воскресенья вместо 21:00, как это было до сих пор.

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В прошлый вторник, на осенней пресс-конференции правительства, Селин Карон-Дагиони, советник-министр по вопросам благоустройства и окружающей среды, выразила пожелание «систематически» отодвинуть начало ремонтных работ на один час (на 22:00).

Это расписание пока соблюдается, но уступка SNCF остается временной. Она будет действовать до 14 декабря 2024 года. В оставшееся время учебного года движение поездов будет останавливаться в 21:00. Однако этот небольшой дополнительный промежуток времени позволит челночникам лучше сорганизоваться.

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Напомним, что в начале сентября это решение SNCF свалилось как снег на голову и правительству, и пассажирам. Остановка движения поездов с 21:00 до 06:00 с воскресенья по четверг, с сентября 2024 года по июнь 2025 года, связана с крупными ремонтными работами в Вильфранш-сюр-Мер и Больё-сюр-Мер на цепной контактной подвеске между Больё и Монако и прочих работ в туннеле Сен-Лоран на уровне Эз.

Для пассажиров этой линии предусмотрен лишь один замещающий автобус, который будет выходить из Монако в Ниццу в 23:30.