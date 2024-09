Covoiturage : la solution de repli face aux pannes et à l’arrêt du train en soirée à Monaco ?

Le Gouvernement Princier a déjà recensé 116 000 trajets en covoiturage à Monaco et a investi plus de 326 000€ en 2024.

Et si le covoiturage était la solution aux nombreux problèmes de train ? A l’heure où les déplacements se font compliqués à Monaco, le covoiturage représente une alternative bienvenue aux trains.

Si le Gouvernement Princier enchaîne les réunions avec SNCF Réseau et la Région PACA ces derniers jours pour pallier l’arrêt total de trains entre Nice et Vintimille après 21 heures, une solution pérenne se fait encore attendre.

Déjà deux réunions ont eu lieu vendredi 13 et lundi 16 septembre avec les acteurs du ferroviaire et le Gouvernement n’a réussi qu’à arracher un aménagement des travaux ce week-end dernier. La dernière réunion d’hier a elle permis de sauver le train pour ce jeudi et d’apaiser la rencontre entre l’AS Monaco et le FC Barcelone en Principauté pour la Ligue des Champions.

Une nouvelle réunion est prévue vendredi après-midi pour poursuivre les pourparlers et étudier les « scenarii alternatifs de travaux que SNCF Réseau s’est engagé à mettre à l’étude. »

Le covoiturage, une alternative à la SNCF ?

Hasard du calendrier, c’est aujourd’hui que se déroulait une conférence sur la mobilité et le covoiturage en présence de Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Julien Dejanovic, Directeur des Services Numériques, et Adrien Tahon, Directeur Général de BlaBlaCar Daily.

La conférence a été organisé par la Mission pour la transition énergétique en collaboration avec Blablacar Daily © Monaco Tribune / Théo Briand

Initialement Klaxit, l’application permettant d’effectuer du covoiturage sur des trajets quotidiens a été racheté par Blablacar Daily en 2023. Nom différent, mais concept inchangé.

Aucun coût pour les voyageurs

Argument de poids, le covoiturage ne coûte rien rien aux passagers. Le Gouvernement prend entièrement en charge le trajet pour le passager et dédommage le conducteur à hauteur de 1,50€ à 3€ par trajet. Pour en profiter il suffit que le point de départ ou d’arrivée se trouve en Principauté. Et si par malheur, aucun covoitureur n’est disponible, la Principauté indemnise le passager avec une course de taxi jusqu’à son domicile.

Un investissement important mais gagnant puisque la Principauté sur le seul début de l’année 2024 a déjà dépensé 326 000€. En revanche, ça marche ! L’application a connu 116 000 trajets rien que cette année et espère ainsi faire diminuer les 92 000 véhicules qui traversent la frontière quotidiennement.

Un triple objectif en ligne de mire

Céline Caron-Dagioni a l’objectif, avec cette stratégie associée au « développement des transports doux », de diminuer la pollution pour atteindre la neutralité carbone en 2050, rendre la « ville plus paisible » et également développer le lien social. Comme le rappelle le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, c’est aussi « un lien social et un excellent moyen d’échanger. »

Le Conseil national et les communes voisines mobilisés pour améliorer le service ferroviaire

Adrien Tahon, Directeur Général de BlaBlaCar Daily, l’a annoncé, maintenant que le transfert des usagers entre Klaxit et Blablacar Daily s’est déroulé sans encombre, l’application devrait gagner en flexibilité à l’avenir avec la possibilité de choisir sa route précise ainsi que les points de dépose.