Le Conseil national et les communes voisines mobilisés pour améliorer le service ferroviaire 

Le conseil National et les maires des communes limitrophes en pleine réunion ce 16 septembre 2024 © Conseil National

Ils cherchent des solutions pour satisfaire les habitants et salariés pendant les travaux de la ligne Nice-Vintimille.

Thomas Brezzo, président du Conseil national, ainsi que les maires des communes limitrophes, Xavier Beck, Patrick Cesari, Gerard Spinelli et Jean-Jacques Raffaele ont tenu ensemble une réunion pour discuter de la ligne ferroviaire Nice-Vintimille. Georges Marsan, Fabrice Notari et Franck Lobono étaient également présents.

Pour rappel, des travaux d’une durée de 10 mois, concernant l’accessibilité PMR en gare de Villefranche-sur-Mer, les caténaires entre Beaulieu sur-Mer et Monaco, le tunnel de St-Laurent au niveau d’Eze et le Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Beaulieu-sur-Mer impactent des milliers de travailleurs pendulaires et résidents qui se retrouvent sans train de 21h à 6h, les nuits de dimanche à jeudi.

D’après le communiqué, les élus déplorent unanimement « l’absence d’information et de concertation préalable, avec les conséquences prévisibles au détriment des habitants et salariés et l’absence de solutions de substitution à ce jour ».

De l’autre côté, ils se félicitent de « pouvoir échanger sur des sujets qui touchent le quotidien de l’ensemble de leur bassin de population ». Cette réunion ayant permis de s’accorder sur des actions concrètes qui pourront être envisagées, concernant l’aménagement urbain et la voirie.

Thomas Brezzo a donné sa parole quant au fait de transmettre les propositions au Gouvernement Princier afin que celui-ci collabore avec l’exécutif français. De plus, tous les participants comptent bien pérenniser ces rencontres à intervalles réguliers.