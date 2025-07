L’intérim franchit un nouveau palier avec 321,7 millions d’euros en 2024

Le secteur de l’intérim monégasque a généré un chiffre d’affaires record de 321,7 millions d’euros en 2024, employant 7 808 salariés et dépassant pour la première fois les 11 millions d’heures travaillées.

Les 18 agences d’intérim inscrites au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco affichent une progression remarquable avec une hausse de 19,0% de leur chiffre d’affaires par rapport à 2023. Plus impressionnant encore, ce secteur a pratiquement doublé son résultat en cinq ans (+88,5%), surperformant largement l’économie globale de la Principauté. L’effectif salarié bondit de 13,5% avec près d’un millier d’intérimaires supplémentaires, tandis que le volume d’heures travaillées progresse de 17,1%. Cette dynamique place l’intérim comme un acteur incontournable du marché du travail monégasque, représentant 12,9% de l’ensemble de la main-d’œuvre du secteur privé.

Près de 57 000 missions d’intérim effectuées dans l’année, en hausse de 17,4 % par rapport à 2023. Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

L’intérim toujours plus pourvoyeur de travail à Monaco

Le BTP concentre les deux tiers de l’activité

La Construction demeure le pilier de l’intérim avec 42,1% des missions et 66,9% des jours travaillés. Au sein de ce secteur, les Travaux de construction spécialisés captent 33,5% des missions, alimentés par les nombreux chantiers de la Principauté. L’Hébergement et restauration occupe la deuxième position avec plus de 20% des contrats, mais seulement 1,7% des jours travaillés, révélant la prédominance des missions courtes dans ce secteur. 29,5% de l’ensemble des contrats ne durent qu’une seule journée, principalement concentrés dans la restauration.

Un profil démographique marqué

La population intérimaire reste largement masculine avec 6 843 hommes pour 964 femmes, soit 87,6% d’hommes. Ces travailleurs sont en moyenne plus jeunes (40,1 ans) que l’ensemble du secteur privé (42,4 ans) et résident massivement hors de Monaco (98,8%). La répartition par nationalités révèle une sur-représentation des Portugais (19,3% contre 7,1% globalement) et une sous-représentation des Français (38,8% contre plus de 60%), témoignant de l’attractivité de ce secteur pour certaines communautés européennes.