L’intérim toujours plus pourvoyeur de travail à Monaco

Les agences ont enregistré pas moins de 48 250 missions effectuées pour un total de 9,8 millions d’heures travaillées.

Le secteur de l’intérim à Monaco continue de prospérer. Selon le dernier rapport de l’IMSEE, en 2023, les 17 agences d’intérim de la Principauté ont généré un chiffre d’affaires de 269,9 millions d’euros, marquant une augmentation de 10,5 % par rapport à l’année précédente.

Le secteur a vu une hausse de plus de 12 % de l’emploi intérimaire, atteignant désormais les 6 878 salariés intérimaires.

Près de 10 millions d’heures travaillées

Avec plus exactement 9 786 775 heures travaillées, l’intérim représente 9,5% des heures totales travaillées dans le secteur privé et 11,8% de la main d’œuvre totale du secteur privé de la Principauté, soit 1 salarié sur 10.

La demande d’intérim est particulièrement élevée en été, avec un pic en juillet et une baisse en août.

Le secteur de la construction domine avec 45,4 % des missions, représentant environ 70 % des jours travaillés. L’hébergement et la restauration suivent avec 18,4 % des missions, mais seulement 8 missions sur 10 ont été journalières, ce qui reflète la prédominance des contrats de courte durée dans le secteur.​

Une très grande majorité d’hommes

Comme pour les précédentes années, le monde intérimaire est un monde à majorité contrôlé par les hommes. 86,9 % des salariés sont des hommes.

Les intérimaires monégasques résident principalement en dehors de la Principauté, surtout dans les communes limitrophes et en Italie. Les nationalités les plus représentées sont les Français (39,9 %), les Portugais (20,8 %) et les Italiens (16,5 %).