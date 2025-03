La « Team Stabilité » reconduite à la tête de l’Ordre des Experts-Comptables de Monaco

De gauche à droite sur la photo : Claude Boeri (Vice-Président), Sabine Steiner Toesca, Stéphane Garino (Président), Pascale Taramazzo et Vanessa Tubino / DR

Dans un monde économique en perpétuelle mutation, Monaco mise sur la continuité avec la réélection unanime de l’équipe dirigeante de l’Ordre des Experts-Comptables.

C’est dans une atmosphère empreinte de sérénité que s’est déroulée, le 25 mars 2025, l’élection du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de la Principauté. Face aux incertitudes d’un contexte mondial fluctuant, les membres ont privilégié la stabilité en reconduisant l’équipe en place depuis 2019.

Stéphane Garino conserve ainsi sa présidence, secondé par Claude Boeri au poste de vice-président, tandis que Sabine Steiner Toesca, Pascale Taramazzo et Vanessa Tubino poursuivent leur mission de conseillères. Tony Guillemot complète ce tableau en qualité de membre observateur.

Des acteurs incontournables de l’économie monégasque

Depuis six ans, cette équipe soudée œuvre sous la bannière « vigilance, proactivité et modernisation ». Leur engagement pour la profession s’est particulièrement illustré en 2024, année durant laquelle ils ont confirmé le rôle crucial des experts-comptables dans le développement économique de Monaco. Leur approche, alliant vision stratégique et rigueur financière, en fait des partenaires privilégiés des acteurs économiques de la Principauté.

Cap sur l’innovation pour les trois prochaines années

Pour ce nouveau mandat, le Conseil ambitionne de renforcer son rôle moteur auprès des institutions et du tissu économique monégasque. Leur feuille de route s’articule autour de l’anticipation des évolutions et la proposition de solutions adaptées aux défis contemporains : transformation numérique, transition écologique et évolutions fiscales.

Les projets stratégiques JEDECLARE.MC et MONAFILE figurent parmi leurs priorités, visant à faciliter l’adoption des réglementations tout en optimisant l’efficience des processus. Cette mandature sera déterminante pour concrétiser ces initiatives novatrices et renforcer davantage le positionnement des experts-comptables au cœur de l’écosystème économique monégasque.