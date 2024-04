Le marché de l’emploi monégasque est en hausse avec près de 2 400 postes supplémentaires en un an

Sur près de 74 000 emplois, plus de 84 % sont dans le privé, la part restante ayant trait à la Fonction publique.

Le marché de l’emploi monégasque se porte bien, comme le confirment les performances exposées par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) dans son observatoire de l’emploi 2023. L’emploi a augmenté de 24 % à Monaco en dix ans, et cela malgré la crise sanitaire. Cela correspond à près de 14 300 emplois de plus à Monaco depuis 2014, tous secteurs confondus.

Zoom sur le secteur privé

Le secteur privé compte 58 326 salariés à la fin de l’année 2023. Il est composé en majorité d’hommes (plus de 6 salariés sur 10). L’institut note également que la population salariée du secteur est vieillissante : un salarié du secteur privé a 42,4 ans en moyenne, or cet âge moyen était de 41,1 ans en 2014. Pour ce qui est de leur lieu de résidence, plus d’un quart habitent à Nice, c’est près de 4 000 de plus qu’en 2017. Mais la tendance est au télétravail. La Principauté comptait environ 5 600 télétravailleurs à la fin de l’année 2023.

Quant aux pays de provenance, 140 différentes nationalités ont été recensées parmi les salariés du secteur privé en 2023, contre 128 il y a dix ans. Les salariés du privé de nationalité monégasques sont désormais cinquièmes du classement, même si le nombre de Monégasques dans ce secteur reste stable et s’établit à environ un millier.

Autre constat dans le secteur privé : le nombre d’intérimaires, en hausse d’année en année. La population d’intérimaires compte 2 700 personnes supplémentaires en dix ans, soit une hausse de 64,5 % depuis 2014. Sa croissance est donc bien supérieure à celle de l’ensemble du secteur privé (+21,8 % depuis 2014) et le nombre de salariés s’établit à 6 900.

Plus de Français dans la Fonction publique

Fin 2023, 5 153 personnes travaillaient dans la Fonction publique. Un effectif de plus en plus féminin et qui augmente chaque année : + 18,5 % en dix ans. Si l’âge moyen dans le privé augmente, il reste stable dans la Fonction publique. À noter également que la part des Monégasques dans la Fonction publique est en léger recul depuis dix ans et que de plus en plus de pendulaires travaillent dans la Fonction publique. En effet, le nombre de Français n’a cessé d’augmenter pour atteindre près de 800 personnes supplémentaires en une décennie.

Qui sont les travailleurs indépendants ?

L’étude met en lumière également le nombre croissant de travailleurs indépendants à Monaco qui s’élevait à près de 6 000 à la fin de l’année 2023. Dans le top 3 de leurs activités : le commerce de gros, les activités spécialisées de type publicité, design, photographie, et le conseil de gestion. Concernant leurs profils, ce sont majoritairement des hommes d’une cinquantaine d’année.