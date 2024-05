La Fondation philanthropique Stelios fait un don de 640 000 £ à l’UNICEF pour aider à soigner les enfants souffrant de malnutrition à Gaza

Cela fait déjà dix ans que la Fondation Stelios gère le programme Food From The Heart en Grèce et à Chypre, en fournissant de la nourriture à des dizaines de milliers de personnes chaque mois. À ce jour, l’association tourne également son attention vers la crise humanitaire à Gaza.

La Fondation Sir Stelios Haji-loannou vient de faire un don de 640 000 £ à l’urgence de l’UNICEF à Gaza, dans le but de fournir à 15 000 enfants souffrant de malnutrition des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) pendant un mois.

Le don a été acheminé par l’intermédiaire du comité britannique de l’UNICEF, dont le directeur général, Jon Sparkes, explique : « Par rapport aux adultes, les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets dévastateurs des guerres. L’UNICEF continue de travailler sans relâche pour répondre aux besoins essentiels des enfants en matière de protection et d’aide humanitaire. Le don de la Fondation philanthropique Stelios aujourd’hui intervient à un moment où près de 8 000 enfants de moins de 2 ans à Gaza souffrent de malnutrition aiguë, et fournit un financement crucial à la réponse de l’UNICEF pour aider à traiter 15 000 enfants de la malnutrition »

L’UNICEF signale que « la recrudescence des hostilités dans la bande de Gaza a un impact catastrophique sur les enfants et les familles. Les enfants meurent à un rythme alarmant – plus de 14 000 auraient été tués dans le conflit actuel et des milliers d’autres ont été blessés. On estime qu’environ 1,7 million de personnes dans la bande de Gaza ont été déplacées à l’intérieur du pays, dont la moitié sont des enfants. Ils n’ont pas suffisamment accès à l’eau, à la nourriture, au carburant et aux médicaments. De nombreux enfants ont été déplacés à plusieurs reprises et ont perdu leur maison, leurs parents et leurs proches »

Un enfant reçoit un sachet d'ATPE pour aider à lutter contre la malnutrition / Photo avec l'aimable autorisation de l'UNICEF

Mal nourris malgré eux

Le résident monégasque, Sir Stelios, a déclaré : « Lorsque nous avons commencé à discuter avec l’UNICEF de la manière dont nous pourrions apporter notre soutien à Gaza… J’ai été immédiatement frappé par le lien entre leurs programmes d’aide aux enfants souffrant de malnutrition dans les zones déchirées par la guerre dans le monde entier et notre propre programme en Grèce et à Chypre pour aider toute personne qui vient dans nos centres de distribution pour demander de la nourriture. Nous fournissons essentiellement par le biais des deux programmes de la nutrition pour aider les personnes en situation de grande vulnérabilité. L’UNICEF utilise des méthodes simples et bien établies pour détecter la malnutrition chez les enfants en mesurant la circonférence de leur bras, puis s’ils souffrent de troubles aigus de la malnutrition aiguë. Ces enfants se voient prescrire un traitement de ces sachets spécialement conçus d’aliments thérapeutiques vitaux jusqu’à ce qu’ils aillent mieux »

Il a ajouté : « Je suis heureux que mon don puisse aider à traiter 15 000 enfants pendant un mois qui souffrent de malnutrition malgré eux »

La Fondation est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni, créée et financée par Sir Stelios, le créateur et propriétaire de la marque EasyGroup. EasyGroup Ltd a fait don de plus de 84 000 000 euros à sa fondation caritative.

L’UNICEF est le United Nations Children’s Fund (Fond des Nations Unies pour l’enfance) qui travaille dans les endroits les plus difficiles du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés – et pour protéger les droits de chaque enfant, partout. Les dons peuvent être faits en cliquant sur le bouton FAIRE UN DON sur leur site web.