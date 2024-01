Sir Stelios Haji-Ioannou célèbre les 30 ans d’easy

Une belle vidéo retrace l’Histoire de ce groupe créé par le résident monégasque, alors qu’il n’était âgé que de 27 ans…

En 1994, un jeune homme d’origine chypriote ne se doutait pas que, trois décennies plus tard, il aurait révolutionné le secteur du transport aérien et, plus globalement, du tourisme à bas coûts. Et pourtant. Après la visite d’une usine Boeing, pour laquelle il voyage pour la première fois en avion, en classe économique, et où il dort dans un hôtel à petit budget, Sir Stelios Haji-Ioannou a une idée : créer une marque qui pourrait aussi bien désigner une compagnie aérienne qu’un hôtel…

Choisissant une serviette en papier dans un bar pour support, le jeune entrepreneur envisage plusieurs noms, plusieurs mots-clés, avant d’avoir une révélation : « easy. » Nait alors easyJet, en 1995, puis easyGroup, en 1998. Et les marques s’enchaînent : easyHotel, easyCar, easyBus, easyCleaning, easyLife, easyStorage… Le concept fonctionne si bien que Sir Stelios crée sa Fondation, dont les actions sont régulièrement financées grâce aux profits du groupe. Une fondation qui encourage notamment les jeunes entrepreneurs à développer leurs idées, comme lui-même l’avait fait.

Ses débuts, sa famille, sa Fondation… Sir Stelios se révèle dans une grande interview

« Donner en retour à la société »

Et c’est en l’honneur de ce parcours exceptionnel que le site easyHistory a publié une vidéo retraçant les étapes majeures qui ont jalonné la vie du groupe depuis sa création : des premiers avions orange et blanc, aux premières interviews, en passant par l’adoubement du milliardaire par la regrettée Reine Elizabeth II en 2006… Aujourd’hui, plus d’une centaine de marques portent le nom easy, et font partie du groupe.

« J’ai eu la chance de pouvoir créer cette source de revenus récurrents, grâce à la famille de marques easy, qui me permet chaque année de donner en retour à la société, a déclaré Sir Stelios Haji-Ioannou, qui se réjouit d’avance « des 30 prochaines années de la famille easy et de tout le bon travail qui sera encore accompli par la Fondation. »

Sir Stelios Haji-Ioannou, vent debout contre les marques utilisant le mot « easy »