Déco rétro-chic : le Port Palace Hôtel mise sur une rénovation d’envergure pour séduire une nouvelle clientèle

La décoration des espaces du lobby ont été réalisé par le décorateur François Dumas et sa fille, Camille © DR

L’établissement monégasque poursuit une transformation architecturale ambitieuse avec l’ajout d’un espace bien-être, après la refonte complète de sa décoration.

Un peu plus de vingt ans après son inauguration par le prince Albert II en 2003, le Port Palace Hôtel s’offre aujourd’hui une cure de jouvence qui s’étendra jusqu’en 2026. Cette restructuration de grande ampleur vise à moderniser l’offre de services tout en préservant l’identité maritime de l’établissement quatre étoiles, situé sur le port Hercule.

Une décoration intérieure renouvelée

Ambiance rétro-chic pour le hall d’accueil de l’hôtel Port Palace qui étaient prêts à accueillir les clients venus assister au Grand Prix de Monaco à la fin mai. En parallèle des travaux de gros œuvre engagés jusqu’en 2026, le groupe familial Madar, propriétaire de l’hôtel depuis 2020, a confié la décoration des espaces communs au duo François Dumas (Atelier 55) et sa fille, Camille Dumas (Camille Dumas Interior). Privilégiant les matériaux nobles et les tonalités chaudes, cette nouvelle identité visuelle s’harmonise avec la transformation globale de l’établissement.

Tous les aliments de petit-déjeuner ont été repensés pour provenir de circuits locaux © DR

Les travaux se déroulent actuellement par phases, afin de maintenir l’activité de l’hôtel. La deuxième étape concerna l’espace gym et fitness. L’hôtel sera enrichi d’un espace bien-être afin de moderniser l’offre de services et d’améliorer l’expérience client. Cet équipement, créé dans les sous-sols par l’aménagement d’une double hauteur, positionnera l’établissement face à la concurrence croissante du secteur hôtelier de luxe monégasque.

Certaines suites offrent une vue imprenable sur le port © DR

« La troisième partie du projet, l’étape technique, consiste à réaménager les 50 chambres, dont la plus petite fait déjà 37 mètres carrés, réparties sur les six niveaux du bâtiment, explique le représentant de l’hôtel, Ilan Rudich. Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone, nous engageons 700 000 euros de travaux pour rénover l’ensemble du système de ventilation et de climatisation. »