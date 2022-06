© Yann Deret

Après Cannes, le groupe La Môme vient d’ouvrir une nouvelle adresse à Monaco, sur le port Hercule.

C’est une nouvelle très belle adresse qui vient d’ouvrir au cœur de la Principauté. Déjà habitué de la Côte d’Azur, et notamment à Cannes, le groupe La Môme se lance désormais dans l’aventure Monte-Carlo. Aux commandes, des frères jumeaux : Ugo et Antoine Lecorché.

Tout commence en 2015, lorsque les deux frères décident de créer le groupe La Môme, en clin d’œil à Lucienne Suzanne Vreurick, aussi appelée « La Môme Moineau », petite vendeuse de fleurs dans les boîtes de nuit de Montmartre et Montparnasse dans les années 1920. Cette jeune fille, devenue chanteuse puis milliardaire en épousant un riche ingénieur et homme d’affaires, est devenue une habituée de la Côte d’Azur et de ses casinos.

Ce n’est donc pas un hasard si aujourd’hui, le chemin se poursuit du côté de Monte-Carlo. Offrant une très belle vue sur le port Hercule, l’établissement opte pour une décoration chic et raffinée, aux tons bleutés, qui ne sont pas sans rappeler les nuances utilisées dans le film culte La Main au Collet, où la Princesse Grace partageait l’affiche avec Cary Grant.

Côté cuisine, le restaurant propose une grande sélection de spécialités méditerranéennes, aux influences provençales, italiennes ou grecques. Vous retrouvez, par exemple, l’aubergine fumée à la flamme sauce vierge et crème de piquillos, la belle salade de roquette, pecorino et truffe d’été ou encore le Tiradito de sériole, qui fait office de tzatziki.

Notre avis

Que l’on vienne y savourer un déjeuner ou un dîner, La Môme Monte-Carlo est définitivement une excellente adresse. Les produits, frais et de qualité, sont associés avec astuce et harmonie. Mention spéciale pour l’arancini truffé, tartare de bœuf relevé au citron et crème stracciatella et pour la burrata des Pouilles qui sont tout simplement délicieux !

Côté desserts, le choix est large. Gaufres maison avec sauces au chocolat ou caramel pour les plus gourmands, belle assiette de fruits frais pour le healthy, ou cookie géant aux noix de pécan, sauce caramel beurre salé et duo de chocolat à partager, il y en a pour tous les goûts.

Des plats qui se dégustent dans un cadre magnifique, où calme et fraîcheur s’entremêlent pour un instant convivial et décontracté. Le restaurant propose également, chaque soir, une animation musicale live. Le tout pour un rapport qualité-prix très raisonnable. En résumé : une adresse à découvrir absolument !

