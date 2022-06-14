© Yann Deret

После Канн, ресторанная группа La Môme открыла свой первый ресторан в Монако, с видом на порт Эркюль.

Это новый и красивый адрес, который только что открылся в самом сердце Княжества. Группа La Môme, уже привыкшая к Лазурному берегу и, в частности, к Каннам, теперь отправляется в Монте-Карло. У руля компании стоят братья-близнецы Юго и Антуан Лекорше (Ugo Lecorché, Antoine Lecorché).

Все началось в 2015 году, когда братья решили создать группу La Môme в честь Люсьенны Сюзанны Врерик, также известной как «La Môme Moineau», маленькой продавщицы цветов в ночных клубах Монмартра и Монпарнаса в 1920-х годах. Эта молодая девушка, ставшая певицей, а затем миллиардершей, выйдя замуж за богатого инженера и бизнесмена, стала завсегдатаем Лазурного берега и его казино.

Поэтому не случайно, что сегодня этот путь продолжается в Монте-Карло. Заведение с прекрасным видом на порт Эркюль встречает шикарным и изысканным декором с голубоватыми тонами, которые напоминают оттенки, использованные в культовом фильме «Поймать вора», с Грейс Келли и Кэри Грантом в главных ролях.

Ресторан предлагает широкий выбор блюд средиземноморской кухни с провансальским, итальянским и греческим влиянием. Например, копченый баклажан с соусом Вьерж и кремом из перца пикильо, восхитительный салат с рукколой, сыром пекорино и летним трюфелем или тирадито из желтохвоста, который подается с цацики.

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© Yann Deret

Мнение редакции

La Môme Monte-Carlo — это прекрасное место как на обед, так и на ужин. Свежие и высококачественные продукты искусно и гармонично сочетаются в блюдах. Особого упоминания заслуживают трюфельные аранчини, тартар из говядины с лимоном и кремом из страчателлы и апулийская буррата, которые просто восхитительны!

© La Mome

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Что касается десертов, выбор здесь очень широкий. Домашние вафли с шоколадным или карамельным соусом для сладкоежек, красивая тарелка свежих фруктов для здоровых, или гигантское печенье с орехами пекан с карамельным соусом из соленого масла и шоколадный дуэт на двоих — здесь найдется десерт на любой вкус.

© Camille Esteve / Monaco Tribune

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Блюда, которыми можно насладиться в великолепной обстановке, где спокойствие и морской бриз создают прекрасные условия для дружеского и непринужденного общения. В ресторане также каждый вечер звучит живая музыка. И все это при очень разумном соотношении цены и качества. Одним словом, вы обязательно должны посетить это заведение!

Практическая информация: