© Yann Deret

Dopo Cannes, il gruppo La Môme ha aperto un nuovo ristorante a Monaco sul Port Hercule.

Un nuovo splendido locale ha aperto i battenti nel cuore del Principato. Già di casa in Costa Azzurra, e soprattutto a Cannes, il gruppo La Môme si è lanciato ora in un’avventura a Monte-Carlo. Al comando due fratelli gemelli, Ugo e Antoine Lecorché.

Tutto ha inizio nel 2015, quando i due fratelli decidono di creare il gruppo La Môme, omaggio a Lucienne Suzanne Vreurick, una venditrice di fiori che lavorava nei locali di Montmartre e Montparnasse negli anni ’20, soprannominata “La Môme Moineau”. La ragazza, che divenne poi una cantante miliardaria sposando un ricco ingegnere e uomo d’affari, era un habitué della Costa Azzurra e dei suoi casinò.

Non è quindi un caso che il loro ristorante sia approdato a Monte-Carlo. Con una splendida vista sul Port Hercule, il locale sfoggia arredi eleganti e raffinati nei toni del blu, che ricordano le tinte utilizzate nel film cult Caccia al Ladro, con Cary Grant e Grace Kelly.

Per quanto riguarda la cucina, il locale propone un’ampia selezione di specialità mediterranee dalle influenze provenzali, italiane e greche. Troviamo, per esempio, una melanzana affumicata con sauce vierge e crema di peperoni piquillos, una bella insalata di rucola, pecorino e tartufo estivo, o ancora il Tiradito di ricciola che ricorda una tzatziki.

© Yann Deret

La nostra opinione

Sia per pranzo che per cena, La Môme Monte-Carlo è decisamente un ristorante eccellente. Gli ingredienti, freschi e di qualità, sono abbinati con astuzia e armonia. Una menzione speciale va agli arancini al tartufo, alla tartare di carne al limone con crema di stracciatella e alla burrata pugliese: tutti piatti semplicemente deliziosi!

© La Mome

Sul versante dessert, avrete l’imbarazzo della scelta. Gaufre fatte in casa con crema al cioccolato o al caramello per i più golosi, un bel piatto di frutta fresca per i più healthy, o i cookie giganti alle noci pécan con salsa al caramello al burro salato e doppio cioccolato da condividere. Ce n’è per tutti i gusti.

© Camille Esteve / Monaco Tribune

Sarete inoltre avvolti da uno scenario magnifico, dove la tranquillità e l’aria fresca si uniscono per farvi trascorrere momenti piacevoli e rilassanti. Il ristorante propone anche un intrattenimento musicale live tutte le sere. Inoltre, il rapporto qualità/prezzo è davvero notevole. Riassumendo, è un indirizzo assolutamente da scoprire!

