В новом сезоне за штурвал одного из флагманских ресторанов Société des Bains de Mer встала шеф-повар Мелани Серр (Mélanie Serre).

Мелани Серр © Monte-Carlo SBM

Берём свежие органические сезонные продукты от местных фермеров, добавляем щепотку вдохновения, приправляем захватывающей дух морской панорамой — и вуаля, получаем рецепт популярности ресторана Elsa в отеле Monte-Carlo Beach, за кухню которого теперь отвечает Мелани Серр.

Однако поначалу молодая женщина вовсе не собиралась провести свою профессиональную жизнь за плитой, хотя кухня всегда маячила где-то неподалёку. «Окончив среднюю школу по направлению «Естественные науки», я решила получать высшее образование в области гостиничного и ресторанного менеджмента, поскольку в подростковом возрасте работала на своего дядю, шеф-повара в сервисе кейтеринга. Каждую субботу, пока мои друзья развлекались, я работала на свадьбах. Я обожала эту атмосферу праздника, когда люди счастливы и все складывается хорошо.

После окончания школы я решила развиваться в этом направлении, вот только целью моей был менеджмент, а не кулинария. Я даже помню, как сказала на собеседовании при поступлении в университет: «Однажды у меня будет по отелю на каждом континенте».

Нескольких стажировок в известных кейтеринговых компаниях заставили Мелани Серр изменить планы, при этом ни капли ни убавив её амбициозности. Впервые приехав в Монако в 2011 году, она присоединилась к легендарной команде Жоэля Робюшона (Joël Robuchon) и Кристофа Кюссака (Christophe Cussac) в отеле Métropole. Четыре года спустя Жоэль Робюшон назначил её шеф-поваром своего парижского ресторана «L’Atelier», а затем Мелани Серр открыла собственный ресторан во французской столице, которым управляет и поныне вместе со своей второй половиной..

Экоресторан с полностью органической кухней

Заведовать сразу двумя ресторанами, один из которых находится в Париже, а другой — в Рокбрюн-кап-Мартене, — нешуточный вызов для молодого шеф-повара. Когда первое волнение улеглось, пришло время подумать об организации. И прежде всего, как наладить полностью органическую кухню, визитную карточку Elsa? «Это непростая задача: вы зависите от природы, от времен года и от того, что они могут вам дать. Настоящая головоломка для ресторана с фиксированным меню. Например, сегодня у нас десерт из ревеня, но, возможно, через неделю никакого ревеня уже не будет.

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© Monte-Carlo SBM

Необходимо научиться адаптироваться, жонглировать продуктами. Когда речь идёт об органической кухне, лавировать приходится ещё быстрее. И потом, некоторые продукты просто не существуют в органической форме, например, азиатский арахисовый соус. Я очень хотела приготовить сабайон с арахисовым соусом и спаржей, но натурального соуса не бывает, поэтому мне пришлось научиться его готовить. Я также научилась сама готовить тесто брик!»

Филе средиземноморской барабульки с картофельными ньокками, перечной рукколой и приправой из черного чеснока — © Monte-Carlo SBM

Заботясь о качестве органической пищи, Мелани Серр не забывает и о главной цели, а именно: предложить меню, основанное на здоровых, но не пресных блюдах:

«Мы всегда в поисках лучшего продукта от лучшего поставщика. Я обязательно должна почувствовать взаимопонимание с тем человеком, с которым собираюсь работать, увидеть, как он трудится, чтобы сделать конечный продукт еще лучше. Но самое главное — это создать кухню со всей гаммой вкусовых ощущений, с острым красным и чёрным перцем… Пряную кухню с характером».

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Мнение редакции

Самое меньшее, что мы можем сказать, это то, что ставка однозначно удалась! Лёгкие и полезные блюда ничуть не потеряли своего вкуса. Мы особенно рекомендуем морковь с кумином, песто из ботвы и освежающим соком из апельсина и имбиря, которая соблазняет как своей подачей, так и несравненными вкусовыми качествами.

© Monte-Carlo SBM

Десерты освежают своей лёгкостью и прохладой, что особенно ценится в летнюю жару.Помимо этого, великолепная, залитая солнцем терраса, с которой открывается прекрасный вид на Средиземное море, заставляет поверить, что мы уже в отпуске.

Определённо рекомендуем к посещению вплоть до закрытия ресторана в конце сезона, 2 октября 2022 г.

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