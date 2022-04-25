Шеф-повар, удостоенный трех звезд Michelin, перенес свое парижское заведение в отель Hermitage в Монако.

Концепция вполне себе новаторская. Здесь клиентам предлагается насладиться изысканными блюдами за стойкой, лицом к лицу с бригадой, которая работает дискретно, чтобы удивить гостей не только вкусом, но и своим мастерством.

© Monte-Carlo SBM

«Предложить место, в которое монегаски бы имели привычку ходить».

© Monaco Tribune

Новый ресторан возглавляет знаменитый шеф-повар Янник Аллено, удостоенный трех звезд Michelin за разные рестораны в Париже. Его новый проект в Монте-Карло имеет свои особенности. «Кухня, которую мы хотим предложить здесь, я думаю, актуальна, и мы будем развиваться по мере продвижения. Например, одна вещь, которую вы больше нигде не найдете, — это холодная кухня. Никто больше не ест холодное, хотя на то существуют физиологические потребности. Когда вы провели день, жарясь на солнце, вам нужно восстановить водный баланс организма, поэтому мы постараемся предложить кухню, соответствующую потребностям нашей клиентуры», — объясняет шеф-повар.

«Быть в Монте-Карло — это нечто особенное, это в некотором смысле достижение. Следующий ресторан будет в Лондоне. Это города, где нужно быть, чтобы чего-то достичь», — добавляет он.

За концепцией этого ресторана, которая ломает правила традиционной гастрономии, стоит желание предложить доступную кухню: «Моя цель — предложить место, куда монегаски будут регулярно приходить на завтрак, бранч, день рождения… Мы здесь не для того, чтобы отработать сезон и уехать».

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Наш обзор

В ресторане Pavyllon душевная обстановка лежит во главе угла, как в плане оформления помещения, так и в плане содержимого блюд. Со стойки вы можете наблюдать за приготовлением яств, которые подаются с душой и профессионализмом.

Перед нами свежие и оригинальные блюда, сочетающие удивительные и смелые вкусы: жареная барабулька в хрустящих листьях кабачка, томатное фондю с манго и шафраном; морской окунь и говядина, икра и хрустящие приправы; листья салата а-ля Монте-Карло с овощами из огорода, мраморная говядина Вагю с парижскими грибами, помадный шоколадный тарт или яйцо «бадабум» с икрой-пашот.

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Изысканная и оригинальная кухня, которая иллюстрирует степень таланта шеф-повара и его (очень большой) команды. Обязательно посетите это место!

© Monte-Carlo SBM

Практическая информация:

Ресторан открыт на обед с 12:00 Меню: Обед — 68 евро, Monte-Carlo — 145 евро и Hermitage — 235 евро. Информация/бронирование: +377 98 06 98 98