Кафе-кондитерская от Флавио Бриаторе уже пользуется большим успехом

Высококачественные продукты, безупречное обслуживание, солнечная терраса и изысканный элегантный интерьер — именно так можно описать новое кафе Cova. Первое заведение в Монако, расположенное на бульваре де Мулен, полюбилось очень многим, а теперь в Palais de la Plage на авеню им.княгини Грейс открылось и второе кафе.

© Cova

Сытные завтраки в сочетании с быстрым и дружелюбным обслуживанием — идеальное место, чтобы набраться сил перед трудовыми буднями. В меню широкий выбор блюд: от яичницы-болтуньи до яиц бенедиктин, тосты с авокадо, омлеты… Все позиции выглядят очень заманчиво, и достаточно бросить взгляд на красиво оформленные тарелки, чтобы захотеть попробовать всё и сразу.

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Здесь предлагается прекрасный выбор свежих фруктовых соков и горячих напитков. Особого упоминания заслуживает свежевыжатый сок из кровавых апельсинов, за которым сюда стоит заглянуть отдельно!

© Monaco Tribune

Это заведение идеально подходит для обеденного перерыва: широкий ассортимент итальянских блюд и меню бизнес-ланча по цене 22 евро позволят вам быстро и недорого перекусить.

© Cova

Сладкоежки могут побаловать себя вкусной выпечкой, которую также можно взять навынос. И наконец, встретить закат с бокалом фирменного коктейля с алкоголем или без.

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© Cova

Кафе-кондитерская Cova — очень приятное и атмосферное место в непосредственной близости от моря и с отличным соотношением цены и качества. Попробуйте и не пожалеете!

Полезная информация:

Cova Palais de la Plage 37, авеню им.княгини Грейс, Монако

Открыто ежедневно с 8:00 до 20:00

Cova 19, бульвар де Мулен, Монако

Открыто ежедневно с 8:00 до 20:00

По четвергам: «Аперитив с диджеем» до 21:00

По воскресеньям: бранч с 8:00 до 17:00

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