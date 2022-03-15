Новое заведение расположено по адресу 37 avenue Princesse Grace.

Если вы являетесь поклонником средиземноморских ароматов Café Cova на бульваре Мулен (Boulevard des Moulins), то у нас для вас хорошие новости! Второе заведение открывает свои двери на Ларвотто, а точнее, на первом этаже пляжной торговой галереи Palais de la Plage.

«Мы очень рады объявить об открытии этой второй точки», — говорит Флавио Бриаторе в своем коммюнике. «С тех пор как мы открыли первый Cova на бульваре Мулен в 2016 году, Cova Monte Carlo стал неотъемлемой частью ресторанного мира Княжества. Мы с гордостью представляем итальянские традиции и превосходное качество, посредством открытия этого второго заведения группы в Монако».

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© pasticceriacova

Клиенты смогут насладиться пищей в роскошной обстановке: белое дерево, люстры, синий бархат и барная стойка во французском стиле — все это является знаковыми элементами бренда Cova. Для тех, кто любит сладкое, здесь будет представлена выпечка (на месте или на вынос), которой так прославилось первое заведение. Ресторан открыт с завтрака до аперитива.

Это второе заведение в Монако стало четвертым в Европе, в дополнение к уже существующим в Париже и Милане. Именно в этом итальянском городе в 1817 году открылось первое кафе Café Cova, в то время под названием «Caffe del Giardino».

Это место быстро набрало популярность и стало привлекать аристократию, буржуазию и дворянство, соблазненных изысканностью заведения. В течение десятилетий бренд Cova, который сейчас принадлежит группе LVMH, расширялся на международном уровне, открывая заведения в Гонконге, Японии и Китае, а затем обосновался в Монако.