Итальянский бизнесмен опубликовал несколько фотографий своего дома в Монако в социальных сетях.

Золотые медведи, великолепные произведения искусства, величественные лестницы, роскошная мебель… Огромному особняку Флавио Бриаторе — резидента Монако — можно только позавидовать! Впрочем, миллионер смело делится фотографиями виллы в Монте-Карло на своей странице в Instagram.

Для поддержания формы бывшего директора команды Формулы-1 в его доме даже установлен спортзал. Он также опубликовал фотографию шикарных рождественских украшений:

Притом Флавио Бриаторе инвестирует не только в Монако. Его личное состояние оценивается в 200 миллионов долларов, что позволяет бизнесмену также владеть несколькими модными ресторанами и клубами.

От Рима до Милана, от Лондона и Дубая до Порто-Черво на Сардинии: итальянец руководит несколькими ночными клубами, в том числе «Billionaire», а также сетью ресторанов «Crazy Pizza».

Флавио Бриаторе владеет рестораном этого бренда и в Монако. Кроме того, монегаскскому резиденту в Княжестве принадлежат заведения Cipriani, Twiga и кондитерская Cova.

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