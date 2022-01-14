Бывший Генеральный Директор Формулы-1 и большой поклонник Scuderia Ferrari приветствует кандидатуру Флавио Бриаторе на место главы итальянской команды.

Желая снова видеть Scuderia Ferrari на первых позициях в Формуле-1, Берни Экклстоун (Bernie Ecclestone) полагает, что руководящему совету итальянской компании как можно скорее нужна более прочная организационная структуру. По словам 91-летнего британца, для достижения этих целей подходит кандидатура Флавио Бриаторе (Flavio Briatore). По мнению Экклстоуна, резидент Монако и бывший директор команд Benetton и Renault F1 Team, соответствует всем небходимым требованиям.

«Флавио был бы великолепен в этой должности, потому как сила Флавио в том, что он взял бы отличных людей из других команд, — сказал он в интервью Gazzetta dello Sport. – Было бы хорошо для Ferrari, если бы Флавио вернулся на несколько лет.». На сегодняшний день команду возглавляет Маттиа Бинотто (Mattia Binotto), при поддержке Лорана Мекиеса (Laurent Mekies).

Несмоторя на частую критику в свой адрес, Бинотто удалось зарекомендовать себя перед руководством Ferrari после сезона 2021, завершившегося третьим местом во всемирном кубке конструкторов. Карлос Сайнc (Carlos Sainz) и Шарль Леклер (Charles Leclerc), в свою очередь, заняли пятое и седьмое место в турнирной таблице пилотов соответственно.

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