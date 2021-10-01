











15 сентября Netflix представил документальный фильм «Шумахер», в котором прослеживается не только спортивная карьера, но и личная история знаменитого гонщика Формулы-1.

Прошло уже 8 лет с момента трагического происшествия. 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелые черепно-мозговые травмы при падении во время катания на горнолыжном курорте во французском Мерибеле. Гонщик находится в искусственной коме, а его семья не теряет надежды, что однажды он придет в сознание.

Упорный, но в то же время душевный человек

15 сентября Netflix выпустил новый документальный фильм о жизни семикратного чемпиона мира Формулы-1 под лаконичным названием «Шумахер». В фильме прослеживается его спортивная карьера. Значительную часть ленты занимают воспоминания о гонщике его родственников.

Последние новости о состоянии здоровья Шумахера зрители узнают от его жены. «Он изменился, но он все еще здесь. Он получает весь необходимый уход, и мы делаем все возможное, чтобы ему стало лучше», — говорят Коринна Шумахер вместе с сыном Миком.

Кадры, снятые во время Гран-при Монако

Документальный фильм «Шумахер» продолжительностью в 1 час и 51 минуту доступен на платформе Netflix. Лента начинается с кадров из Монако. Михаэль Шумахер выигрывал Гран-при пять раз: в 1994, 1995, 1997, 1999 и 2001 годах. Архивные материалы показывают зрителям, что видит гонщик Формулы-1, когда мчится по трассе.

Этот взгляд на престижную гонку Княжества сопровождается закадровым голосом гонщика. «Вы должны быть единым целым с машиной. Вы должны точно знать, какое напряжение вы можете дать. Потому что всегда есть предел, и вы должны быть осторожны, как со всем, что вы любите. Вы должны чувствовать этот предел, не переходя его», — говорит Шумахер.

О смерти «заклятого друга»

Михаэль Шумахер находится в коме, но несчастье произошло не на гоночной трассе. Однако гонщик был на волоске от смерти, особенно во время роковой победы в 1994 году в Иммоле (Италия). Его «заклятый друг» и вечный соперник Айртон Сенна (Ayrton Senna) погиб в аварии на повороте Tamburello, хотя лидировал в гонке. Победителем был объявлен Михаэль Шумахер.

Житель Монако и тогдашний глава команды Benetton Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) вспоминает это происшествие в фильме: «Перед тем как подняться на подиум, я сказал Михаэлю: «Никакого шампанского, ничего». Я сказал ему, что Айртон плохо себя чувствует». Михаэль Шумахер продолжил: «Мы поднялись на трибуну, и нам сказали: «Он в коме»».