











В этом году Гран-при Монако возвращается! В 2020 году состязание отменили из-за пандемии коронавируса. Страт Гран-при будет дан в это воскресенье в 15.00. Насколько хорошо вы знаете самый престижный Гран-при планеты? Мы подготовили небольшой тест, чтобы проверить ваши знания? На старт, внимание, марш!

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1.Какой гонщик является рекордсменом по победам на Гран-при Монако?

А. Михаэль Шумахер

B. Айртон Сенна

C. Льюис Хэмилтон

2.Какая команда чаще других выигрывала Гран-при Монако?

А. Макларен

B. Феррари

С. Мерседес

3.Какова длина круга трассы Гран-при Монако в Формуле-1?

А. 3.80 км

B. 3.34 км

C. 3.71 км

4.Кто из французских гонщиков последним выиграл Гран-при Монако?

А. Ален Прост

B. Ромен Грожан

C. Оливье Панис

5.Кто выиграл Гран-при Монако в 2019 году?

А. Льюис Хэмилтон

B. Даниэль Риккардо

С. Себастьян Феттель

6.Кому принадлежит рекорд самого быстрого круга?

А. Макс Ферстаппен

B. Михаэль Шумахер

C. Льюис Хэмилтон

7.Сколько лет было Луи Широну — самому возрастному гонщику, стартовавшему на Гран-при Монако в 1955 году?

А. 42 года, 7 месяцев и 11 дней

B. 49 лет, 4 месяца и 28 дней

C. 55 лет, 9 месяцев и 19 дней

8.Кому принадлежит цитата: «Заезд в Монако похож на пилотирование вертолета в гостиной»?

А. Найджел Мэнселл

B. Айртон Сенна

C. Дэймон Хилл

9. В каком году была создана трасса Монако?

A. 1921

B. 1929

C. 1932

10. В каком году прошел первый Гран-при Монако?

A. 1947

B. 1950

C. 1953

Ответы: 1 (B, 6 побед), 2 (А, 15 побед), 3 (В), 4 (В, 1996), 5 (А), 6 (В, 1.10.166), 7 (C), 8 (A), 9 (B), 10 (B)