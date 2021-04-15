











Автомобиль Ferrari SF90, за рулем которого в сезоне 2019 года был Шарль Леклер, в понедельник прибыл в Монако, чтобы войти в Автомобильную коллекцию Князя Альбера II.

Это уникальный подарок. На прошлой неделе Шарль Леклер получил свой SF90 прямо из Маранелло. Это легендарный болид Ferrari, который гонщик из Монако решил выставить в Автомобильной коллекции Князя Альбера II. За рулем этой машины Леклер выиграл свои первые гонки «Формулы-1» в Спа-Франкоршам (Бельгия) и в Монце (Италия).

Я знаю, что она будет в хороших руках Шарль Леклер

«Для меня это самый значимый автомобиль «Формулы-1″», — сказал гонщик в интервью Monaco Info. «Именно с этой машиной я осуществил все мечты в «Формуле-1» — или почти все. Первая победа в гонке, первое выступление за команду Ferrari. Это значит многое. Но я знаю, что машина в хороших руках, и рад, что она находится именно здесь», — добавил Леклер.

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Сейчас Автомобильная коллекцию Князя Альбера II закрыта. Посетители смогут увидеть уникальный автомобиль, как только коллекция снова откроется для посещений. «Прекрасно, что автомобиль может войти в коллекцию», — сказал Князь Альбер II в комментарии Monaco Info. «Эволюция «Формулы-1» необыкновенна. Каждый сам может увидеть материалы, изысканность оборудования и размеры этих автомобилей. Просто отлично, что каждый имеет возможность увидеть болиды вблизи», — заключил Князь Монако.

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