Князь Альбер II: ««ФК «Монако» – наш блестящий посол во всём мире»

В эксклюзивном интервью клубу ФК «Монако» по случаю его столетия Князь поделился своей любовью к команде, своими детскими воспоминаниями и пожеланиями на будущее клуба, подчеркнув важность его вклада в международный имидж Княжества.

«Только вслушайтесь: AS Monaco Football Club – это клуб Княжества. Несмотря на то, что у нас небольшая национальная сборная, по сути, именно этот клуб представляет Княжество за рубежом. Он – наш блестящий посол во всём мире», с гордостью заявил Князь Альбер II. Для Князя «Монако» – гораздо больше, чем просто футбольная команда, это вектор имиджа Княжества, настоящий символ монегасской культуры.

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Очевидно, что для Князя связь между клубом и Княжеством выходит далеко за рамки спорта. Он считает, что «Монако» играет ключевую роль в имидже и репутации Княжества в мировом масштабе, и эту роль клуб блестяще исполнял со дня своего основания.

© ФК «Монако»

© ФК «Монако»

Князь Альбер II почтил своим присутствием гала-ужин в честь векового юбилея ФК «Монако»

Князь Альбер II также поделился воспоминаниями из своего детства, когда он был зачислен в футбольную школу «Монако». «Я был очень молод, когда родители отдали меня в футбольную школу «Монако». В то время ещё не было преподавателей, они появились намного позже, а нас тренировали профессиональные игроки», делится он с волнением.

Для Князя этот опыт стал решающим: «Мы были счастливы, что игроки основного состава нашли время тренировать нас и учить футболу», – объясняет он, подчеркивая близость и преданность игроков, которые смогли поделиться своими знаниями и опытом с самыми маленькими.

Незабываемые игроки

Говоря об игроках, вошедших в историю клуба, Князь Альбер II затрудняется выбрать кого-то одного: «Конечно, я могу выделить нескольких, но я мог бы назвать еще много, много других», признается он. Среди его фаворитов – легендарные фигуры, такие как Анри Бьянкери и Жан Пети, а также нынешние звёзды, такие как Килиан Мбаппе, благодаря которому «Монако» блистал на европейской арене.

«В хронологическом порядке я не могу не упомянуть Анри Бьянкери, Жана Пети и Делио Онниса. Затем – ближе к нынешнему времени – Тьерри Анри и Килиан Мбаппе», добавляет Князь. Он отдаёт дань уважения тем, кто на протяжении целых поколений строил идентичность клуба.

© ФК «Монако»

Важные вехи развития клуба

Князь Альбер II также помнит моменты своей гордости, – в частности, титул чемпиона Франции в 1978 году, – которыми он не мог насладиться на месте, будучи в то время студентом в США. «Я тогда телеграммой поздравил Жана Пети и всю команду», говорит он. «Ранним утром мне пришло сообщение о том, что «Монако» стал чемпионом Франции».

Для Князя каждый титул, завоеванный «Монако», остается в коллективной памяти символом превосходства клуба. «Каждый титул имеет свой особый оттенок и резонанс», говорит он, подчёркивая, как каждая победа питает чувство гордости и признания по отношению к клубу.

© ФК «Монако»

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Большие амбиции

Князь Альбер II смело мечтает о будущем «Монако». Он надеется, что клуб завоюет новые титулы, как в Чемпионате, так и в Кубке Франции. «Мы можем пожелать клубу как можно больше успехов, как можно больше титулов и в Чемпионате, и в Кубке Франции», заявил он. Он также подчеркнул важность этих соревнований, которые являются частью истории и престижного рейтинга клуба.

Но оптимизм Князя на этом не заканчивается. «А почему бы не помечтать о Кубке Европы?», спрашивает он и сразу уточняет: «Я даже не говорю о Лиге Чемпионов, но мне бы очень хотелось, чтобы «Монако» выиграл еще один Кубок Европы».

Князь Альбер II, президент Дмитрий Рыболовлев и генеральный директор Тьягу Скуру во время матча против «Монпелье», посвященного 100-летию клуба © ФК «Монако»

Программа на ближайшие 100 лет…

В своих пожеланиях на будущее Князь Альбер II надеется, что ФК «Монако» продолжит процветать, даря минуты счастья своим болельщикам со всего мира. «Мы желаем им много радости и успехов на ближайшие 100 лет», заключает он. «Они смогут доставить ещё море удовольствия множеству людей по всему миру».

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