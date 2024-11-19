Дмитрий Рыболовлев – «везде и всегда» с «Монако»

В эксклюзивном интервью ФК «Монако» по случаю столетия клуба его президент Дмитрий Рыболовлев вспомнил некоторые яркие моменты своего 13-летнего президентства, рассказал о наследии клуба, важных вехах его истории, а также амбициях ФК «Монако».

2024 год – особенный для ФК «Монако». Это год 100-летия клуба. Команда из княжества появилась в 1924 году и за истекшие десятилетия вписала свое имя в историю французского и европейского футбола. Дмитрий Рыболовлев возглавляет клуб уже почти 13 лет и сумел сделать его одним из самых престижных в Европе.

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По случаю 100-летия клуба президент согласился поговорить о своей привязанности к клубу, который он считает настоящим наследием – не только спортивным, но также культурным и социальным.

«ФК «Монако» – это клуб с огромной историей. Это не просто клуб, это команда, которая представляет страну», – признается Дмитрий Рыболовлев, устремив взгляд в будущее. При этом он не скрывает своих эмоций, вспоминая историю, которая связывает клуб с княжеской семьей: «История клуба связана с историей княжеской семьи Монако, потому что многие поколения княжеской семьи поддерживали наш клуб».

Неизменная поддержка «Монако» князем Альбером II – это константа, на которую президент клуба всегда обращает внимание: «Я много раз видел, как его Высочество поддерживает команду на играх, как искренне он болеет. И для нас очень важна его поддержка. Мы всегда её чувствуем и всегда можем рассчитывать на помощь Его Высочества».

Истинная любовь к клубу

Президент Рыболовлев – практик. Его вовлеченность в руководство клубом и привязанность к игрокам и болельщикам очень ощутимы. «Я болею за „Монако“, как принято говорить у наших болельщиков, везде и всегда! Фактически я смотрю каждый матч, где бы я ни находился, – в поездке, дома, на стадионе. В любом часовом поясе».

Эта личная вовлеченность также свидетельствует о том, насколько важен для него клуб. Дмитрий Рыболовлев, который скрупулёзно следит за каждым матчем, предстает перед нами как президент, который активно проживает каждый момент жизни клуба, как сопереживающий зритель, как один болельщиков «Монако».

Незабываемые для президента моменты

Среди многих воспоминаний, которые накопились у Дмитрия Рыболовлева за годы руководства клубом, есть те, что связаны с определенными матчами. Игра против «Арсенала» в 2015 году, в которой «Монако» произвел сенсацию, выбив «канониров» в Лиге чемпионов, – один из таких моментов: «Особенно последние 20 минут. Я настолько разволновался, что вынужден был выйти с трибуны в салон и не мог смотреть матч, потому что был сильно взволнован». Очень напряженный момент, после которого монегаскам удалось выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ещё одно прекрасное воспоминание Дмитрия Рыболовлева – сезон 2016-2017 годов: «И конечно, чемпионский титул в 2017 году и выход в полуфинал Лиги чемпионов».

Президент также не забывает об интенсивности матчей в чемпионате, как, например, против «Ниццы» в сезоне 2023-2024 годов: «Это был очень напряжённый эмоциональный матч, переломный для прошлого сезона».

Академия – гордость клуба и его руководства

ФК «Монако» всегда отличался качеством подготовки, и Академия продолжает выпускать всемирно известных талантов. Для Дмитрия Рыболовлева эта структура является фундаментальным элементом монакского проекта: «Также это клуб, которым я горжусь, с большим количеством трофеев, с очень хорошей Академией, которую закончили целый ряд выдающихся футболистов с мировым именем».

Настоящая кузница талантов, которая подпитывает амбиции клуба не только поддерживать высокий уровень игры, но и вносить вклад в развитие мирового футбола.

О болельщиках «красно-белых»

Дмитрий Рыболовлев подчеркивает, что болельщики клуба – это большая семья, которая «поддерживают нас не только в Монако, но и во всем мире. Они у нас самые лучшие!»

«В год юбилея клуба я хотел бы пожелать всем, кто связан с „Монако“, испытать много новых замечательных эмоций от наших побед. Daghe Munegu!», – с гордостью завершает президент.

Князь Альбер II почтил своим присутствием гала-ужин в честь векового юбилея ФК «Монако»