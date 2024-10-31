Князь Альбер II почтил своим присутствием гала-ужин в честь векового юбилея ФК «Монако»

В субботний вечер Монако окунулся в атмосферу гламура и ярких эмоций. На гала-ужине, посвящённом столетнему юбилею ФК «Монако», собрались важнейшие фигуры клуба: президент Дмитрий Рыболовлев, генеральный директор Тьягу Скуру, главный тренер Ади Хюттер, а также Князь Альбер II, государственный министр Дидье Гийом, председатель Национального совета Томас Бредзо и генеральный управляющий директор SBM Стефан Валери.

Месяц праздничных мероприятий, включая запоминающийся матч с «Монпелье», завершился этим торжественным ужином в элегантном зале «Бэль Эпок» отеля Hermitage. На вечере присутствовали около 80 почётных гостей, среди которых — руководители клуба, нынешние и бывшие игроки, собравшиеся вместе, чтобы отметить вековую историю страсти и достижений ФК «Монако».

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ФК «Монако» отмечает столетие яркой капсульной коллекцией

Среди почётных гостей были Суверенный Князь, президент клуба Дмитрий Рыболовлев, а также влиятельные политические и спортивные деятели, которые в тёплой и дружеской атмосфере обменивались воспоминаниями и впечатлениями. В центре обсуждений было отличное начало сезона для «красно-белых», которое вселяет энтузиазм и даёт основания для смелых надежд на будущее клуба.

Луи Дюкруэ, Дмитрий Рыболовлев, Князь Альбер II, Ади Хюттер, Стефан Моранди, Тьягу Скуру и Карлос Авинья

Этот вечер стал прекрасной возможностью почтить тех, кто вписал своё имя в историю клуба. Бывшие игроки, такие как Жан-Люк Эттори, Клод Пюэль и Димитар Бербатов, оживили атмосферу, делясь с гостями анекдотами и ностальгическими воспоминаниями о ярких моментах, которые превратили ФК «Монако» в настоящий футбольный институт.

Вечер украсила выставка редких коллекционных предметов — старинных футболок и фотографий, которые перенесли гостей в самые значимые мгновения из прошлого клуба.

Фото предоставлено ФК «Монако»

Гастрономические изыски и развлечения

Изысканным меню для торжества занимался знаменитый шеф-повар Янник Аллено, обладатель звезды Мишлен, а виртуозная пианистка Стелла Альмондо заворожила всех своим выступлением. Развлекательная программа включала в себя викторину по истории клуба, в которой с блеском одержал победу князь Альбер II. Кульминацией вечера стало уникальное произведение искусства, созданное на глазах у гостей художником Джианго как подарок Князю.

Художник Джианго Юная пианистка Стелла Альмондо

Символический торт завершил вечер

Финальной нотой вечера стал символический торт в цветах ФК «Монако», который разрезали в окружении всех гостей, включая члена совета директоров Стефана Моранди. Этот жест добавил тёплых эмоций и подчеркнул значимость события для каждого присутствующего.

Празднование столетия клуба

К юбилею клуб подготовил множество сувениров, чтобы подарить болельщикам возможность прикоснуться к истории ФК «Монако». В их числе — официальная книга, где собраны величайшие моменты 100-летнего пути клуба. Особым успехом пользовалась историческая футболка клуба, которая сразу стала предметом коллекционирования и была раскуплена моментально.

В честь столетия также был создан документальный фильм, который уникально рассказывает историю ФК «Монако» с помощью архивных кадров и редких интервью, среди которых воспоминания князя Альбера II, Дидье Дешама и Килиана Мбаппе.