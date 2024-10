Il Principe Alberto II partecipa alla speciale cena di gala per il centenario dell’AS Monaco

Glamour ed emozioni sono stati i protagonisti dello scorso sabato sera a Monaco. In onore del centenario dell’AS Monaco, una cena di gala ha riunito alcune delle figure più emblematiche del club, tra cui il presidente Dmitri Rybolovlev, l’amministratore delegato Thiago Scuro e l’allenatore Adi Hütter, oltre al Principe Alberto II, al ministro di Stato Didier Guillaume, al presidente del Consiglio nazionale Thomas Brezzo e a Stéphane Valéri, presidente e amministratore delegato della SBM.

Dopo un mese di festeggiamenti, tra cui una partita memorabile contro il Montpellier, l’AS Monaco ha scelto l’Hôtel Hermitage per fare da sfondo alla sua cena di gala. La sala Belle Epoque ha accolto circa 80 ospiti prestigiosi: dirigenti, giocatori presenti e passati, tutti riuniti per celebrare un secolo di passione e di successo.

Tra gli illustri ospiti c’erano il Sovrano di Monaco, il Presidente dell’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, oltre a personalità politiche e sportive. I temi principali della serate sono stati l’eccellente inizio di stagione dei biancorossi e l’entusiasmo e le ambizioni per il futuro.

Louis Ducruet, Dmitri Rybolovlev, il Principe Alberto II, Adi Hütter, Stéphane Morandi, Thiago Scuro e Carlos Aviña.

Omaggio ad alcune leggende del calcio

La serata è stata anche l’occasione per rendere omaggio alle grandi figure che hanno segnato la storia del club. Ex giocatori come Jean-Luc Ettori, Claude Puel e Dimitar Berbatov hanno intrattenuto gli ospiti con aneddoti e ricordi nostalgici, rievocando i momenti salienti che hanno reso l’AS Monaco un’istituzione del calcio.

Parte della serata è stata anche un mostra di oggetti da collezione, tra cui maglie e foto d’epoca, che ha fatto rivivere agli invitati il meglio della storia monegasca.

Foto: AS Monaco

Alta cucina e intrattenimento

Lo chef stellato Yannick Alléno ha elaborato un menù raffinato, mentre la virtuosa pianista Stella Almondo ha deliziato il pubblico con le sue esibizioni. La serata è stata scandita da momenti di intrattenimento, tra cui un quiz sulla storia del club, vinto a pieni voti dal Principe Alberto II, premiato con un’opera d’arte unica creata sul momento dall’artista Djiango.

L’artista Djiango. La giovane pianista Stella Almondo.

Una torta simbolica per concludere i festeggiamenti

Per celebrare il Centenario, è stata servita una torta scenografica dai colori dell’AS Monaco a tutti gli ospiti presenti, tra cui Stéphane Morandi (membro del Consiglio di Amministrazione). Un momento simbolico che ha segnato la fine di una serata ricca di emozioni e ricordi.

Un ricordo del Centenario

Ci sono diversi modi per conservare un ricordo di questo Centenario: c’è per esempio il libro ufficiale, che ripercorre la storia del club e permette ai tifosi di rivivere i grandi momenti dell’AS Monaco in questi ultimi 100 anni. Ma c’è anche la maglia storica, andata subito sold-out, che ha conquistato i fan trasformandosi immediatamente in un oggetto da collezione.

Per l’occasione è stato prodotto anche un documentario, che offre uno sguardo unico sulla storia del club attraverso filmati d’archivio e testimonianze inedite, tra cui quelle del Principe Alberto II, di Didier Deschamps e di Kylian Mbappé.