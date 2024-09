Per i suoi 100 anni, l’AS Monaco svela una nuova maglia storica

La maglia del Centenario dell'AS Monaco è disponibile in edizione limitata © AS Monaco

I giocatori la indosseranno sabato contro il Montpellier, durante la partita per celebrare il centenario dell’AS Monaco.

L’AS Monaco ha compiuto 100 anni! Per celebrare l’evento in grande stile, il club del Principato e Kappa hanno presentato una maglia in edizione limitata ispirata alla prima tenuta dei giocatori del 1924.

È stata presentata al pubblico in un video postato sui social, con la partecipazione del Principe Alberto II, di Jean-Luc Ettori, il giocatore più premiato del club, e altri calciatori della squadra attuale.

Un design moderno e tradizionale al tempo stesso

Completamente nera, la maglia presenta un colletto a polo bianco a contrasto identico a quello delle prime stagioni dell’AS Monaco. Si distingue anche per lo stemma d’epoca ricamato sul petto. Le lettere ASM figurano nella parte superiore, con al di sotto losanghe bianche e rosse che ricordano lo stemma della Casa Grimaldi. È proprio quello a cui, nel 1960, la Principessa Grace si ispirò per disegnare l’iconica Diagonal che da allora adorna la maglia del club in casa. Le date 1924-2024 compaiono nella parte inferiore dello stemma, a sottolineare un secolo di calcio.

Sul retro, il logo ufficiale delle celebrazioni del centenario del club è posizionato sotto il colletto, mentre sopra i numeri figurano i nomi dei giocatori e degli allenatori che hanno segnato la storia dell’AS Monaco.

La nuova maglia è disponibile da mercoledì 25 settembre sul sito dell’AS Monaco, sul sito di Kappa e nel negozio ufficiale del club. Non c’è dubbio, i tifosi non se la lasceranno scappare!

© AS Monaco

