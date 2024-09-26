На свой 100-летний юбилей ФК «Монако» презентует свои новые исторические футболки

Игроки впервые наденут их в субботу, на матч с Монпелье в честь празднования 100-летия ФК «Монако».

ФК «Монако» существует уже 100 лет! В честь этого столетия, как и полагается, княжеский клуб и компания Kappa представили футболку, выпущенную в ограниченном количестве и оформленную в стиле первой формы игроков клуба в 1924 году.

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Футболка была представлена публике в видеоролике в социальных сетях. В ролике снялись: Князь Альбер II, футболист Жан-Люк Эттори, сыгравший больше всех матчей за клуб, а также игроки нынешней команды.

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Одновременно современный и традиционный дизайн

Футболка – полностью чёрная и отделана белым теннисным воротом, как на форме первых сезонов ФК «Монако». Она также отличается вышитой на груди эмблемой клуба тех времён. В верхней части красуется сокращение «ASM» а ниже красно-белые ромбы напоминают о гербе рода Гримальди. В 1960 году эти ромбы также вдохновили Княгиню Грейс, создавшую культовую Диагональ, до сих пор украшающую домашнюю форму клуба. Памятные даты «1924-2024» сразу под эмблемой выделяют столетний юбилей клуба.

На спине, сразу под воротом, горит официальный логотип празднования 100-летия клуба, а номера включают имена игроков и тренеров, отметивших историю ФК «Монако».

Для информации, в среду, 25 сентября, эта форма поступила в продажу на сайте ФК «Монако», а также на сайте компании Kappa и в официальном бутике клуба. Нет сомнений, что болельщики расхватают её в один миг!

© ФК «Монако»

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