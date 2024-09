Ligue 1 : L’AS Monaco co-leader après sa victoire face au Havre

Les Monégasques s'imposent 3-1 face au Havre, grâce aux buts de Teze (9e), Ben Seghir (66e) et Balogun (70e) © AS Monaco

Sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev au Stade Louis-II, les Rouge et Blanc s’imposent 3-1 avec impassibilité face au Havre et rejoignent le PSG en tête du championnat de Ligue 1 McDonald’s.

Ce dimanche boucle une semaine parfaite pour l’AS Monaco après sa victoire face au FC Barcelone en Ligue des champions ce jeudi (2-1). Face à une équipe du Havre courageuse, les joueurs du Rocher ont dû faire preuve de patience pour finalement l’emporter 3-1. Ce succès précieux leur permet de rejoindre le Paris Saint-Germain en tête du classement de Ligue 1, confirmant ainsi leur excellent début de saison.

Publicité

© AS Monaco

Un match sous tension, des Normands combatifs

Le début de match avait pourtant tout d’une rencontre piège. Forts de leurs récentes performances, les Rouge et Blanc semblaient prêts à dérouler face à un adversaire moins expérimenté. Mais c’était sans compter sur Le Havre, bien en place et déjà en confiance après avoir accroché le nul en Principauté la saison précédente.

Le premier acte fut marqué par un intense bras de fer. L’ouverture du score rapide de Jordan Teze, sur une passe précise de Takumi Minamino (9e), laissait entrevoir une domination monégasque. Cependant, les Normands réagissent avec caractère et, contre toute attente, Daler Kuzyaev égalise à la demi-heure de jeu (1-1, 30e), surprenant l’arrière-garde monégasque et rappelant que le football se joue aussi sur des coups de génie.

© AS Monaco

Réveil monégasque et tournant décisif

Après une première période mitigée, Adi Hütter procède à des changements stratégiques en lançant Denis Zakaria et Eliesse Ben Seghir pour dynamiser son milieu de terrain. Et la tactique s’avère payante. Bien que Le Havre se voit refuser un but pour hors-jeu juste après la reprise, les Monégasques reprennent rapidement le contrôle des opérations.

C’est finalement Eliesse Ben Seghir, avec un but splendide à la 66e minute, qui redonne l’avantage aux siens. Sur une percée incisive, il enroule son tir dans le petit filet opposé, laissant le portier havrais sans réaction. Une réalisation de grande classe pour le jeune milieu offensif, formé à l’Academy monégasque (2-1).

Folarin Balogun scelle la victoire peu après, sur un service impeccable de George Ilenikhena (70e), confirmant ainsi la domination des Rouge et Blanc (3-1).

Monaco co-leader avec le PSG, la course au sommet est lancée

Avec cette quatrième victoire (et un nul contre le RC Lens) en cinq journées, l’AS Monaco s’installe à la première place du classement, à égalité avec le Paris Saint-Germain. Ce début de saison impressionnant, notamment marqué par une attaque prolifique et une solidité retrouvée en défense, augure de belles promesses pour les Monégasques.

Jordan Teze, auteur du premier but de la rencontre, entre également dans l’histoire du club. Il devient le quatrième joueur néerlandais à marquer pour l’AS Monaco en Ligue 1, une statistique qui témoigne de la diversité et de l’efficacité des recrues internationales du club.

Sous les yeux d’un Dmitri Rybolovlev visiblement satisfait, l’AS Monaco montre qu’elle a les moyens de se battre pour les sommets cette saison. Un fauteuil de co-leader bien mérité, et une pression supplémentaire pour le PSG, qui voit en l’AS Monaco un concurrent sérieux.

© AS Monaco

Les réactions d’Adi Hütter

Ce qu’il retient de cette victoire et des trois points : « Tout d’abord je suis très content de ce nouveau succès, qui était très important pour moi. D’autant plus avec le résultat d’hier (match nul du PSG, ndlr) ! Certes ce n’était pas notre meilleure performance aujourd’hui, car nous avons beaucoup lutté en première période avec ce résultat nul à la pause. Mais c’était normal après Barcelone, et à la fin je suis surtout heureux de prendre les trois points, c’est très satisfaisant ».

Son avis sur la grosse performance d’Eliesse Ben Seghir : « Nous avons effectivement décidé de faire deux changements à la mi-temps, et notamment de faire rentrer Eliesse, qui est dans une très grande forme actuellement. D’ailleurs il inscrit un but fantastique ! Mais plus généralement, nous étions beaucoup mieux que dans le premier acte, avec plus d’agressivité et d’intensité. Nous arrivons à marquer deux fois en l’espace de quelques minutes, et cela illustre notre style de jeu, très offensif.

Mention spéciale pour Eliesse donc, qui met un but très important aujourd’hui. Il a fait de supers Jeux Olympiques, puis il est revenu très motivé au club. Quand on regarde son match contre Barcelone, il n’apporte pas seulement offensivement, mais fait également un super boulot au niveau défensif. L’an dernier il a beaucoup souffert de son absence avec ses deux blessures, mais aujourd’hui il revit ».

Sur la différence de jeu entre les deux mi-temps : « Ce n’est pas évident de l’analyser. Je pense qu’après l’ouverture du score, nous avons été trop passifs, et Le Havre était davantage dans notre partie de terrain. On finit par concéder ce but sur corner. A la pause il fallait une bonne discussion et du changement. Le plus important reste que nous avons vu une autre équipe en seconde période. Ce n’est jamais évident de repartir après la Ligue des Champions, donc je veux féliciter mon équipe ».

Ses joueurs pourront-ils être compétitifs sur les deux tableaux ? : « Tout d’abord, je dois rappeler que nous sommes un club ambitieux ! Et évidemment nous sommes compétitifs. Mais nous n’avons joué que cinq matchs de championnat pour le moment, même si 13 points est un très bon début. Aujourd’hui c’était important de l’emporter. Je veux quand même féliciter Le Havre, qui a fait un bon match et a justifié ses six points déjà pris ».

Un mot sur le match et le but de Jordan Teze : « C’était seulement son deuxième match dans le onze de départ, après Lens. Je suis content pour lui qu’il ait marqué, car quand vous êtes nouveau et que vous arrivez dans un nouveau club, ce n’est jamais facile. C’est bien de montrer tout de suite que vous êtes un bon joueur, et il était au bon endroit pour inscrire le premier but du match. Il a besoin de temps encore pour être dans sa meilleure forme, mais il a plutôt fait un bon match ».

© AS Monaco

Prochain rendez-vous en fête contre Montpellier

Si les hommes d’Adi Hütter continuent sur cette lancée, la bataille pour le titre pourrait bien se jouer jusqu’au bout. Mais avant cela, la saison est encore longue, avec une parenthèse de fête dès la semaine prochaine face au Montpellier Hérault SC, où le Stade Louis-II célèbrera le centenaire du club Princier. Ne manquez pas cette soirée phare de la saison, le samedi 28 septembre, 21 heures !

Début de saison, mercato, Ligue des champions… Thiago Scuro dresse un premier bilan pour l’AS Monaco