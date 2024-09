Pour son retour en Ligue des champions, l’AS Monaco s’offre le FC Barcelone avec brio

Rapidement devant au score et dominateurs tout au long de la rencontre, les Rouge et Blanc se sont offert une victoire de prestige face au Barça : 2-1, ce jeudi soir au Stade Louis-II. Un moment inoubliable pour célébrer le retour de l’AS Monaco en Ligue des champions après six années d’absence, et surtout, lors de la saison de son centenaire.

Le Stade Louis-II était en feu pour ce retour tant attendu dans la compétition européenne. Avec une ambiance digne des plus grands soirs, les tribunes affichaient complet pour cette rencontre de rêve face au géant catalan. Et quel début de match ! Dès les premières minutes, l’AS Monaco a pris l’ascendant. La 10e minute sera définitivement un tournant décisif, lorsque Eric Garcia est expulsé, laissant le Barça en infériorité numérique.

Portés par une équipe en pleine confiance après un excellent début de saison en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), les Monégasques ont rapidement pris les devants grâce au jeune mais grand Maghnes Akliouche, auteur d’une action individuelle splendide. À la 16e minute, le numéro 11 monégasque a frappé d’un tir précis qui trompe Ter Stegen au premier poteau. Explosion de joie dans le stade : l’AS Monaco mène 1-0 face à Barcelone !

Le Barça réagit, l’AS Monaco ne faiblit pas

Même réduit à dix, le Barça n’est jamais une proie facile. À la 28e minute, Lamine Yamal, le prodige de 17 ans, a égalisé pour les Blaugranas d’une frappe très similaire à celle d’Akliouche. Le public a alors retenu son souffle, mais l’AS Monaco, loin d’être déstabilisé, a continué d’attaquer. Malgré des tentatives infructueuses de Mohamed Camara et Breel Embolo, ainsi qu’un but refusé pour hors-jeu à Wilfried Singo, les Monégasques n’ont pas baissé les bras.

Au retour des vestiaires, l’entraîneur Adi Hütter a injecté du sang neuf avec l’entrée d’Aleksandr Golovin. Les deux équipes se sont jaugées, mais c’est l’AS Monaco qui s’est montré le plus dangereux. Après plusieurs occasions manquées, l’étincelle tant attendue a enfin surgi.

George Ilenikhena, héros du match

Cette deuxième mi-temps est devenue méconnaissable après l’entrée de George Ilenikhena sur la pelouse. À la 71e minute, le Stade Louis-II a explosé à nouveau ! À tout juste 18 ans, le jeune joueur inscrit son premier but en Ligue des champions pour l’AS Monaco. Lancé en profondeur, il s’est joué du portier barcelonais avec sang-froid et a redonné l’avantage aux siens. 2-1 pour les Rouge et Blanc ! La pépite nigériane, à peine entrée dans l’histoire du club, a manqué de peu un doublé quelques minutes plus tard.

La fin de match était palpitante et les supporters n’attendaient qu’une seule chose : le coup de sifflet final. Marc-André Ter Stegen a sauvé le Barça à plusieurs reprises, notamment face à Folarin Balogun. Mais les Catalans, épuisés physiquement, ne parvenaient plus à inquiéter Philipp Köhn, le gardien monégasque, sauf sur un dernier coup franc de Raphinha dans les arrêts de jeu.

Une victoire honorable devant un public de prestige

Sous les yeux du Prince Albert II, du Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, de Michael Jordan ou encore de Didier Deschamps, tous présents en tribunes, le club du Rocher s’est offert une victoire mémorable face à un Barça redoutable. C’est un triomphe pour célébrer dignement la saison du centenaire du club et son retour tant attendu en Ligue des champions après six années d’absence.

L’homme du match ? George Ilenikhena, bien sûr ! Le jeune attaquant, plein de promesses, a marqué les esprits avec son premier but décisif en C1. Mention très spéciale également à Maghnes Akliouche, fabuleux ce soir.

Une performance de haut vol qui augure une saison passionnante pour les Rouge et Blanc, désormais plus que jamais déterminés à briller sur la scène européenne. L’AS Monaco entame donc cette campagne européenne avec brio, et le rêve d’une aventure exceptionnelle ne fait que commencer.

Les réactions, heureuses, d’Adi Hütter

Le sentiment de l’entraîneur au coup de sifflet final : « Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes très fiers et très heureux ce soir après ce succès. Je suis aussi content pour l’équipe, car c’était la première en Ligue des Champions pour certains joueurs, et pour moi aussi d’ailleurs, même si c’est anecdotique. Enfin je suis très heureux pour l’ensemble du Club et pour nos fans, qui ont été incroyables.

Évidemment le carton rouge reçu par Eric Garcia dès la 10e minute a été un avantage pour nous. Cela nous a beaucoup aidé d’être un de plus sur le terrain. Malgré cela, notre début de match était déjà très bon, et je pense qu’au final nous méritons notre victoire.

Nous nous sommes créés de nombreuses situations, que le gardien barcelonais a repoussé. De leur côté, Lamine Yamal nous a montré une nouvelle fois qu’il était un joueur incroyable. Mais encore une fois, dans l’ensemble, nous méritons amplement de l’emporter ».

Son avis sur le jeu de ses joueurs, similaires aux derniers matchs en Ligue 1 : « Comme toutes les victoires, celle-ci est belle, mais pour être honnête, gagner contre le FC Barcelone, l’une des meilleures équipes du monde, cela nous rend d’autant plus fiers ! Cela nous donne également beaucoup de confiance. Mais je suis aussi content que nous ayons joué avec autant de courage ce soir avec de jeunes joueurs, au point de provoquer ce carton rouge.

Nous avions déjà montré ces valeurs et ce pressing lors du Trophée Joan Gamper (3-0), notamment sur le but de Lamine Camara. Évidemment c’est plus simple quand vous êtes un joueur de plus, mais nous avons montré ce qu’il fallait pour gagner, et ce n’était pas si simple ».

À propos des changements effectués tout au long du match : « Nous avons parlé ensemble il y a deux jours, pour dire que peu importe les joueurs qui allaient être sur le terrain. Dans des gros chocs comme ce soir, chacun peut se montrer décisif. A la mi-temps, j’ai souhaité changer Lamine Camara car il avait déjà un carton jaune et je ne voulais pas prendre de risque.

D’autant qu’Aleksandr Golovin est un joueur expérimenté, qui a fait une très bonne entrée, comme les autres remplaçants, George Ilenikhena, Folarin Balogun ou encore Caio Henrique, qui ont été très bons. C’est vraiment très important pour l’équipe que chacun se sente concerné !

Concernant notre gardien, pour le moment il fait un boulot fantastique ! Il a fait une sortie cruciale devant Raphinha à un instant clé. Il a vraiment bien défendu son but, et nous sommes très contents de ses prestations actuellement. Maintenant il est temps de célébrer cette belle victoire ! ».

Un doublé triomphal face au Barça, en Youth League cette fois

La victoire de l’équipe première n’était pas le seul exploit du jour ! Quelques heures plus tôt, les jeunes de l’AS Monaco en Youth League ont réalisé une remontée héroïque face aux jeunes du Barça, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev. Menés 2-0 à domicile, les Rouge et Blanc ont trouvé les ressources pour s’imposer sur le fil 4-3 au Centre de Performance.

Grâce aux buts de Joan Tincres (doublé), Saïmon Bouabré et Lorenzo Carvalho, les jeunes Monégasques ont parfaitement lancé leur campagne européenne. Ce succès en Youth League fait écho à celui des seniors, témoignant de la belle dynamique du club cette saison. Prochain rendez-vous pour les jeunes talents : Dinamo Zagreb, le 2 octobre prochain.

